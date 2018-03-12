5 советов как правильно использовать полный привод

Фото: overboost.today
Полный привод прочно вошел в нашу автомобильную жизнь и очень нам полюбился. Но в большинстве случаев мы имеем дело с системами, которые совсем не предназначены для штурма бездорожья, а лишь улучшают управляемость машины. Оказавшись за рулем настоящего внедорожника, многие теряются. Поэтому портал «АвтоВзгляд» даст несколько простых советов, как правильно пользоваться «честным» полным приводом.
Эдуард Раскин

Подавляющее большинство кроссоверов, гордо носящих звание полноприводных, и в самом деле располагает четырьмя ведущими колесами. Вот только мощность между ними распределяется электроникой, задействующей датчики антиблокировочной системы. Она контролирует скорость вращения каждого конкретного колеса, а в более продвинутых вариантах попутно отслеживает угол поворота руля, крены кузова, скорость движения и даже частоту колебаний колес.

Исходя из полученных данных, компьютер и регулирует передачу мощности посредством электронно-управляемой муфты и тормозных механизмов. Такие полноприводные трансмиссии получили название torque on-demand — крутящий момент по требованию, и в данном случае нам не интересны, поскольку мы собираемся обсудить особенности управления настоящими внедорожниками.

На автомобилях, действительно предназначенных для передвижения по труднопроходимой местности, полный привод строится по одной из двух схем: либо part time, либо full time. В первом случае передний мост жестко подключается при необходимости, межосевой дифференциал отсутствует. Во втором — передняя ось подключена все время, а в конструкции предусмотрен либо один межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, либо два — второй устанавливается на задней оси, либо даже три. Кроме того, у таких машин как правило есть раздаточная коробка с понижающей передачей.

Фото: youtube.com, пользователь crawlerutah

Если кто-то считает, что настоящий внедорожник — весьма экзотический автомобиль, то он ошибается. К этому классу относятся, например, популярнейшие в России LADA 4x4, Chevrolet Niva и УАЗ «Патриот». Естественно, наши пять советов не сделают из вас продвинутого джипера, но по крайней мере в стандартных ситуациях вы не будете с ужасом хвататься за рычаг раздаточной коробки, судорожно соображая, что тут к чему.

Прежде всего, полный привод можно подключать на проселочных дорогах с глубокими ямами и колдобинами. Он поможет, когда ваш автомобиль глубоко увяз в песке. Неплохо работает схема и при прямолинейном движении по скользкому покрытию — грязи, льду и снегу. В дополнение к полному приводу стоит подключить пониженную передачу, если вам необходимо забраться на гору по грунтовке, на которой попадаются крупные валуны. И последний случай — при спуске с крутого склона.

По возможности подключайте передний мост и врубайте пониженную передачу перед началом преодоления препятствия. И всегда выключайте их только после того, как миновали сложный участок. Причем, выключайте обязательно: гонять по трассам с жестко подключенным передним приводом и на понижающей передаче не только опасно, но и глупо — вы очень быстро угробите ваш автомобиль.

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12 марта 2018
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