5 советов как правильно использовать полный привод

Подавляющее большинство кроссоверов, гордо носящих звание полноприводных, и в самом деле располагает четырьмя ведущими колесами. Вот только мощность между ними распределяется электроникой, задействующей датчики антиблокировочной системы. Она контролирует скорость вращения каждого конкретного колеса, а в более продвинутых вариантах попутно отслеживает угол поворота руля, крены кузова, скорость движения и даже частоту колебаний колес.

Исходя из полученных данных, компьютер и регулирует передачу мощности посредством электронно-управляемой муфты и тормозных механизмов. Такие полноприводные трансмиссии получили название torque on-demand — крутящий момент по требованию, и в данном случае нам не интересны, поскольку мы собираемся обсудить особенности управления настоящими внедорожниками.

На автомобилях, действительно предназначенных для передвижения по труднопроходимой местности, полный привод строится по одной из двух схем: либо part time, либо full time. В первом случае передний мост жестко подключается при необходимости, межосевой дифференциал отсутствует. Во втором — передняя ось подключена все время, а в конструкции предусмотрен либо один межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, либо два — второй устанавливается на задней оси, либо даже три. Кроме того, у таких машин как правило есть раздаточная коробка с понижающей передачей.