Чем опасен автомобиль курильщика вейпов

В последние несколько лет сложно не встретить хотя бы раз за поездку машину, из салона которой периодически вырываются мощные клубы то ли дыма, то ли пара — словно прохудилась магистраль системы охлаждения мотора. На самом деле, с машиной-то все в порядке, это просто ее водитель закурил электронную сигарету. Про вред здоровью самого курильщика от этих устройств распространяться не будем. Как именно себя гробить — личное дело каждого. Скажем лишь, что в мире хватает стран, где электронные сигареты запрещены, или их оборот сильно ограничен именно из-за повышенного вреда здоровью. Однако нам куда важнее выяснить, не несет ли опасности курение таких девайсов — вейпов — именно за рулем.

«Дым» электронной сигареты чаще всего генерируется благодаря испарению глицерина или пропилен-гликоля, запасенного в специальной емкости в корпусе. Испарение обеспечивается путем разогрева от миниатюрной электрической спирали, подключенной к аккумулятору, встроенному в корпус вейпа. Начнем с самой малой проблемы, создаваемой при регулярном курении электронной сигареты в машине. Глицерин, выдыхаемый в салоне, даже при приоткрытых окнах норовит осесть на стеклах. Через некоторое время его там может накопиться столько, что образовавшаяся пленка начнет мешать обзору с водительского места. Опытные вейперы советуют периодически протирать стекла машины изнутри тряпкой, смоченной в какой-нибудь чистящей химии — «и никаких проблем».