Чем опасен автомобиль курильщика вейпов

Находятся люди, считающие, что курение электронных сигарет или, как еще их называют, вейпов, меньше вредит здоровью чем сигарет обычных. Поэтому эти девайсы обрели некоторую популярность. Но пускать искусственный дым за рулем может оказаться занятием весьма опасным.
Максим Строкер

В последние несколько лет сложно не встретить хотя бы раз за поездку машину, из салона которой периодически вырываются мощные клубы то ли дыма, то ли пара — словно прохудилась магистраль системы охлаждения мотора. На самом деле, с машиной-то все в порядке, это просто ее водитель закурил электронную сигарету. Про вред здоровью самого курильщика от этих устройств распространяться не будем. Как именно себя гробить — личное дело каждого. Скажем лишь, что в мире хватает стран, где электронные сигареты запрещены, или их оборот сильно ограничен именно из-за повышенного вреда здоровью. Однако нам куда важнее выяснить, не несет ли опасности курение таких девайсов — вейпов — именно за рулем.

«Дым» электронной сигареты чаще всего генерируется благодаря испарению глицерина или пропилен-гликоля, запасенного в специальной емкости в корпусе. Испарение обеспечивается путем разогрева от миниатюрной электрической спирали, подключенной к аккумулятору, встроенному в корпус вейпа. Начнем с самой малой проблемы, создаваемой при регулярном курении электронной сигареты в машине. Глицерин, выдыхаемый в салоне, даже при приоткрытых окнах норовит осесть на стеклах. Через некоторое время его там может накопиться столько, что образовавшаяся пленка начнет мешать обзору с водительского места. Опытные вейперы советуют периодически протирать стекла машины изнутри тряпкой, смоченной в какой-нибудь чистящей химии — «и никаких проблем».

Однако проблемы все-таки возникают. Дело в том, что в нашей стране зима длится почти полгода. В серьезный мороз на скоростной трассе держать открытым окно машины — занятие весьма оригинальное. Вот и «дуют» любители электронных сигарет клубы глицерина или пропилен-гликоля прямо в салон. Чем здорово ухудшают видимость, создавая предпосылки для серьезной аварии.

Но, пожалуй, наиболее явная опасность, исходящая от вейпера-водителя, связана с тем, что электронные сигареты могут взрываться. Вернее, не они сами, а их аккумуляторы. Среди типичных причин причин взрыва аккумулятора электронной сигареты называют производственный брак, короткое замыкание, повреждение изоляции, пониженное сопротивление нагревательной спирали, попадание жидкости на аккумулятор вейпа и т. д. Взрывы аккумуляторов электронной сигареты регистрируются довольно часто. В результате курильщики остаются с выбитыми зубами, кровоточащими ранами от разлетевшихся осколков и серьезными ожогами, если вейп предательски полыхнет в кармане.

Представить, что произойдет после того, как электронная сигарета взорвется во рту водителя машины, не сложно — ДТП практически гарантировано. Поэтому, заметив, что водитель соседней машины блаженно испускает клубы дыма, следует на всякий случай держаться от него подальше.

штрафы, безопасность дорожного движения
3 апреля 2018
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