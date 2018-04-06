Чем особенно опасны современные «подснежники»

С некоторых пор образ «подснежника», выводящего весной свою машину на дорогу впервые за год, изрядно изменился. Но аварийно опасная суть этого массового сезонного явления осталась прежней.
Максим Строкер

Современные «подснежники» сидят за рулем совершенно разных машин. Но объединяет эту категорию водителей один общий тип поведения: на работу они ездят на общественном транспорте, поскольку либо берегут ее, либо не хотят платить за парковку в центре города. И автомобиль ими используется преимущественно для летних поездок за город. Зимой на даче делать особо нечего, и поэтому машина большую часть года простаивает — либо в гараже, либо на придомовой парковке. По сути, «подснежник» — это крайне неопытный драйвер, хотя формальный водительский стаж у него может насчитывать несколько десятилетий.

Выехав весной впервые за полгода на дорогу, «поднежник» просто не понимает, что происходит с его машиной на ходу. Он забыл, как она реагирует на движения рулем, как тормозит, как откликается на манипуляции с педалью газа. Процесс управления настолько занимает вычислительные ресурсы его разума, что он лишь смутно осознает происходящее вокруг машины, не «читает» дорожную ситуацию. Представьте себя на кроссовере на трассе Формулы 1 во время гонки, и вы поймете, каково «подснежнику» в обычном потоке машин. Сразу скажем: что-то поделать со встреченным на дороге прдеставителем этой породы невозможно. Ругаться, «учительствовать» резкими торможениями перед его носом и т. п. — только провоцировать ДТП.

Когда «подснежник» оказался в едущей рядом с вами машине — по возможности смените полосу движения. И постоянно держите его в поле зрения. А при первой возможности постарайтесь оторваться подальше. Главное лекарство против «подснежника» — оказаться от него как можно дальше. Определить его в потоке достаточно просто. Он крайне неохотно меняет полосу движения, поскольку не в состоянии правильно оценить и спрогнозировать окружающую обстановку. Но, решившись на маневр, делает это внезапно и непредсказуемо.

Еще один характерный признак «подснежника» — рваный режим разгонов и торможений. Он незаметно для себя набирает пугающую его скорость, внезапно осознает это, судорожно давит на тормоз, опять потихоньку разгоняется, вновь тормозит и так постоянно. Огромная дистанция до впереди идущей машины — еще один типичный признак крайней неуверенности водителя в собственных силах. Это дико раздражает, особенно если в пробке в этот «интервал» весело встраивается вереница «обочечников» и в полном составе оказывается впереди вас.

Ну и классика «подснежничества»: на скоростной загородной дороге тщательная подготовка к повороту налево. Для этого «подснежник» забирается в крайний левый ряд и километров за пять до поворота начинает постепенно снижать скорость. Затор за ним собирается мгновенно. Частенько в замыкающих врезаются зазевавшиеся «летчики». И все потому, что кто-то разучился ездить и восстанавливает водительские навыки за счет окружающих водителей.

автоправо, безопасность дорожного движения
6 апреля 2018
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