Чем особенно опасны современные «подснежники»

Современные «подснежники» сидят за рулем совершенно разных машин. Но объединяет эту категорию водителей один общий тип поведения: на работу они ездят на общественном транспорте, поскольку либо берегут ее, либо не хотят платить за парковку в центре города. И автомобиль ими используется преимущественно для летних поездок за город. Зимой на даче делать особо нечего, и поэтому машина большую часть года простаивает — либо в гараже, либо на придомовой парковке. По сути, «подснежник» — это крайне неопытный драйвер, хотя формальный водительский стаж у него может насчитывать несколько десятилетий.

Выехав весной впервые за полгода на дорогу, «поднежник» просто не понимает, что происходит с его машиной на ходу. Он забыл, как она реагирует на движения рулем, как тормозит, как откликается на манипуляции с педалью газа. Процесс управления настолько занимает вычислительные ресурсы его разума, что он лишь смутно осознает происходящее вокруг машины, не «читает» дорожную ситуацию. Представьте себя на кроссовере на трассе Формулы 1 во время гонки, и вы поймете, каково «подснежнику» в обычном потоке машин. Сразу скажем: что-то поделать со встреченным на дороге прдеставителем этой породы невозможно. Ругаться, «учительствовать» резкими торможениями перед его носом и т. п. — только провоцировать ДТП.