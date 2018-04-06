Чем особенно опасны современные «подснежники»

Современные «подснежники» сидят за рулем совершенно разных машин. Но объединяет эту категорию водителей один общий тип поведения: на работу они ездят на общественном транспорте, поскольку либо берегут ее, либо не хотят платить за парковку в центре города. И автомобиль ими используется преимущественно для летних поездок за город. Зимой на даче делать особо нечего, и поэтому машина большую часть года простаивает — либо в гараже, либо на придомовой парковке. По сути, «подснежник» — это крайне неопытный драйвер, хотя формальный водительский стаж у него может насчитывать несколько десятилетий.
Выехав весной впервые за полгода на дорогу, «поднежник» просто не понимает, что происходит с его машиной на ходу. Он забыл, как она реагирует на движения рулем, как тормозит, как откликается на манипуляции с педалью газа. Процесс управления настолько занимает вычислительные ресурсы его разума, что он лишь смутно осознает происходящее вокруг машины, не «читает» дорожную ситуацию. Представьте себя на кроссовере на трассе Формулы 1 во время гонки, и вы поймете, каково «подснежнику» в обычном потоке машин. Сразу скажем: что-то поделать со встреченным на дороге прдеставителем этой породы невозможно. Ругаться, «учительствовать» резкими торможениями перед его носом и т. п. — только провоцировать ДТП.
Когда «подснежник» оказался в едущей рядом с вами машине — по возможности смените полосу движения. И постоянно держите его в поле зрения. А при первой возможности постарайтесь оторваться подальше. Главное лекарство против «подснежника» — оказаться от него как можно дальше. Определить его в потоке достаточно просто. Он крайне неохотно меняет полосу движения, поскольку не в состоянии правильно оценить и спрогнозировать окружающую обстановку. Но, решившись на маневр, делает это внезапно и непредсказуемо.
Еще один характерный признак «подснежника» — рваный режим разгонов и торможений. Он незаметно для себя набирает пугающую его скорость, внезапно осознает это, судорожно давит на тормоз, опять потихоньку разгоняется, вновь тормозит и так постоянно. Огромная дистанция до впереди идущей машины — еще один типичный признак крайней неуверенности водителя в собственных силах. Это дико раздражает, особенно если в пробке в этот «интервал» весело встраивается вереница «обочечников» и в полном составе оказывается впереди вас.
Ну и классика «подснежничества»: на скоростной загородной дороге тщательная подготовка к повороту налево. Для этого «подснежник» забирается в крайний левый ряд и километров за пять до поворота начинает постепенно снижать скорость. Затор за ним собирается мгновенно. Частенько в замыкающих врезаются зазевавшиеся «летчики». И все потому, что кто-то разучился ездить и восстанавливает водительские навыки за счет окружающих водителей.