Как остаться в живых, если машина заглохла посреди скоростной трассы

Обычно заглохший на скорости автомобиль еще некоторое время продолжает двигаться по инерции, поэтому почти всегда можно вырулить на обочину. Главное — не выключать зажигание, иначе заблокируется руль. В такой ситуации ни в коем случае не упускайте возможности съехать с дороги, иначе, остановившись на проезжей части, вы попадете в настоящую ловушку.

Если же по каким-то причинам это васе-таки случилось, первым делом включите аварийную сигнализацию. Не стоит забывать — при вынужденной остановке вне населенных пунктов на проезжей части или обочине водитель должен одеть светоотражающий жилет. Это надо сделать прежде, чем бежать выставлять знак аварийной остановки.

По правилам в населенных пунктах он должен находиться на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства, а за городом — не менее 30 м. На оживленной трассе, желательно выставить его как можно дальше, но само по себе любое передвижение пешком на скоростном шоссе крайне опасно, поэтому делайте все быстро и внимательно следите за ситуацией вокруг.

Затем необходимо срочно вызвать эвакуатор. Далее оцените ситуацию и по возможности откатите машину на обочину. Образовавшаяся пробка вас только спасет, снизив интенсивность движения на дороге.