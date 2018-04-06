Как остаться в живых, если машина заглохла посреди скоростной трассы

Представьте ситуацию: автомобиль внезапно останавливается на МКАДе или скоростном шоссе, перекрыв левую или среднюю полосу, и не реагирует на повороты ключа зажигания. На автомагистрали с интенсивном движением это грозит страшной аварией с многочисленными жертвами. Как максимально обезопасить себя и других участников движения в таких обстоятельствах?
Обычно заглохший на скорости автомобиль еще некоторое время продолжает двигаться по инерции, поэтому почти всегда можно вырулить на обочину. Главное — не выключать зажигание, иначе заблокируется руль. В такой ситуации ни в коем случае не упускайте возможности съехать с дороги, иначе, остановившись на проезжей части, вы попадете в настоящую ловушку.
Если же по каким-то причинам это васе-таки случилось, первым делом включите аварийную сигнализацию. Не стоит забывать — при вынужденной остановке вне населенных пунктов на проезжей части или обочине водитель должен одеть светоотражающий жилет. Это надо сделать прежде, чем бежать выставлять знак аварийной остановки.
По правилам в населенных пунктах он должен находиться на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства, а за городом — не менее 30 м. На оживленной трассе, желательно выставить его как можно дальше, но само по себе любое передвижение пешком на скоростном шоссе крайне опасно, поэтому делайте все быстро и внимательно следите за ситуацией вокруг.
Затем необходимо срочно вызвать эвакуатор. Далее оцените ситуацию и по возможности откатите машину на обочину. Образовавшаяся пробка вас только спасет, снизив интенсивность движения на дороге.
Пункт 16.2 ПДД обязывает водителя «принять меры для того, чтобы вывести автомобиль на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части)». Ведь машина, стоящая посреди скоростной магистрали, представляет собой серьезную угрозу для здоровья и жизни многих людей, поэтому необходимо как можно быстрей ее оттуда убрать. Но «принять меры» — понятие расплывчатое.
Во-первых, случается, что убрать транспортное средство с проезжей части невозможно из-за неисправностей ходовой — например, когда выбило шаровую опору, и автомобиль полностью обездвижен. Во-вторых, что делать хрупкой девушке в одиночку? Стоять в левой полосе и махать руками, пытаясь остановить машины, пролетающие мимо на скорости за 100 км в час — самоубийство. Выход один — добежать до обочины, но это возможно, если вас отделяет от нее одна полоса. На широком МКАДе с пятью рядами и плотным скоростным движением такая попытка стала бы самоубийством.
Оставшись проезжей части наедине со своим парализованным железным другом, следует найти самое безопасное место и ждать там приезда эвакуатора. По понятным причинам садиться в стоящую машину — не самое лучшее решение. Увы, оптимальный вариант не менее экстремален — встать на некотором удалении за своим авто по ходу движения.