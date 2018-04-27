От какого транспорта на дорогах лучше держаться подальше

На шоссе, проспектах и улицах от других участников движения никуда не деться, но среди них можно выделить особо опасные типы транспортных средств, которые чаще всего попадают в аварии или становятся их причиной. От кого лучше держаться подальше на проезжей части, разобрался портал «АвтоВгляд».
Несмотря на то, что полноправными хозяевами проезжей части можно считать легковые машины, самым опасным видом транспорта остаются мопеды и мотоциклы. Это легко объяснить — по сравнению с автомобилем, они за счет малых габаритов более мобильны в интенсивном потоке и чаще попадают в «слепые зоны» боковых зеркал и легковушек, и особенно грузовиков. У двухколесного транспорта минимум средств пассивной безопасности, при этом мототехника быстрее разгоняется и развивает приличну скорость. Прибавьте еще темперамент, характерный для водителей мотоциклое и их страсть к адреналину.
Маршрутки
В последние годы наблюдается стабильный рост аварий с участием общественного транспорта. Все чаще и чаще за рулем автобусов, троллейбусов и особенно маршруток можно видеть иностранных гастарбайтеров — выходцев из среднеазиатских государств. Об их квалификации и опыте остается только догадываться. Портал «АвтоВзгляд» уже не раз поднимал вопрос о проблеме национальных удостоверений, которые приезжие работники меняют в ГИБДД на российские без обучения в наших автошколах и без сдачи соответствующих экзаменов. Свою роль играет и техническое состояние маршруток, которое далеко не всегда отвечает требованиям безопасности.
Грузовики
Соблюдать безопасную дистанцию необходимо с любым транспортным средством, но особенно не стоит дышать в спину впереди идущему грузовику. Шансы попасть в аварию в такой ситуации увеличиваются в разы. Например, непоправимую ситуацию может спровоцировать внезапно появившийся из-под фуры огромный булыжник или иной крупный посторонний предмет. Ведь, как правило, дорожный просвет у такой машины гораздо больше, чем у средней легковушки, которая рискует сесть на брюхо. К тому же не факт, что все водители грузовиков в точности соблюдают все правила безопасности по перевозке грузов в открытом кузове. Прямое попадание увесистых стройматериалов в лобовое стекло со стороны какого-нибудь КАМАЗа также спровоцирует серьезное ДТП.
Стоит подальше держаться от фур и и грузовиков и по той причине, что из-за высокого расположения центра тяжести они менее устойчивы, а если перевернется, например, бензовоз или лесовоз, то это может привести к массовой аварии.
Имейте в виду, что повышенным источником опасности на дороге можно считать старые и изношенные автомобили, которые двигаются на последнем издыхании. Но самым страшным явлением на наших улицах считается отнюдь не техника, а неадекватный водитель. Ведь причина подавляющего большинства аварий — это человеческий фактор, поэтому попасть в ДТП можно и на пустой дороге. А главным условием безопасности по-прежнему остается неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения