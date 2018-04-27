От какого транспорта на дорогах лучше держаться подальше

Мотоциклы

Несмотря на то, что полноправными хозяевами проезжей части можно считать легковые машины, самым опасным видом транспорта остаются мопеды и мотоциклы. Это легко объяснить — по сравнению с автомобилем, они за счет малых габаритов более мобильны в интенсивном потоке и чаще попадают в «слепые зоны» боковых зеркал и легковушек, и особенно грузовиков. У двухколесного транспорта минимум средств пассивной безопасности, при этом мототехника быстрее разгоняется и развивает приличну скорость. Прибавьте еще темперамент, характерный для водителей мотоциклое и их страсть к адреналину.

Маршрутки

В последние годы наблюдается стабильный рост аварий с участием общественного транспорта. Все чаще и чаще за рулем автобусов, троллейбусов и особенно маршруток можно видеть иностранных гастарбайтеров — выходцев из среднеазиатских государств. Об их квалификации и опыте остается только догадываться. Портал «АвтоВзгляд» уже не раз поднимал вопрос о проблеме национальных удостоверений, которые приезжие работники меняют в ГИБДД на российские без обучения в наших автошколах и без сдачи соответствующих экзаменов. Свою роль играет и техническое состояние маршруток, которое далеко не всегда отвечает требованиям безопасности.