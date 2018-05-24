Как безопасно проезжать лужу

Что скрывает глубокая лужа на незнакомой дороге, всегда остается большой загадкой, поэтому в особых случаях водитель только выиграет, если ее объедет. Однако учитывая гусарскую страсть к риску, характерную для многих наших автовладельцев, следует напомнить о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать во время форсирования брода на автомобиле. Ведь впереди лето с непредсказуемыми ливнями.
Незнание фарватера грозит большими проблемами. Не секрет, что большая вода на наших дорогах всегда коварна, потому что под ней может прятаться не только огромная яма или крутая кочка, но и открытый канализационный люк или какой-нибудь бетонный блок. В конце концов, лужа может быть настолько глубокой, что автомобиль просто захлебнется и надолго лишится чувств.
Последствия могут быть самые разные. Промокшая электропроводка — сущий пустяк в сравнении с гидроударом, который случится с мотором, если вода проникнет через воздухозаборник хотя бы в один цилиндр. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня, и как следствие — неминуемый дорогостоящий капремонт двигателя.
Поэтому наверняка особо находчивый водитель найдет возможность остановиться перед лужей у обочины, чтобы любезно пропустить вперед другой автомобиль. Если незнакомцу посчастливится невредимым выбраться из воды, можно смело ехать по его следам. Главное — соблюдать ту же траекторию движения. Но если он застрянет, вам все равно придется потратить какое-то время, чтобы помочь ему выбраться. Ведь при таких обстоятельствах оставить его в беде, с вашей стороны будет, мягко говоря, некрасиво.
В любом случае, если вы приняли решение форсировать неизведанную лужу, прежде всего вам необходимо по мере движения соизмерять уровень воды и максимальную глубину преодолеваемого брода вашей машины. Этот параметр указан в инструкции по эксплуатации, и у различных моделей он разный. Средняя высота месторасположения воздухозаборника у большинства современных авто составляет 40—50 см. Уровень лужи легче всего измерять по колесу — если она глубже, чем половина его диаметра, лучше ехать в объезд. Конечно, речь не идет о кроссоверах и внедорожниках с высоким клиренсом.
Но даже при такой глубине, двигаться в воде необходимо очень медленно и равномерно. Следует избегать рывков и резкого замедления, чтобы не спровоцировать появления волн, которые зальют моторный отсек. Имейте в виду, что их могут вызывать и другие машины двигающиеся в большой луже одновременно с вами. Поэтому, прежде чем въезжать в воду, по возможности постарайтесь, чтобы вы там были один.
Опытный водитель, преодолевая брод, выбирает такую скорость, чтобы волна перед автомобилем оставалась впереди него. Кроме того, старайтесь не останавливаться в луже и ни в коем случае не двигайтесь задним ходом. Это может привезти к попаданию воды в выпускную систему, что также грозит проблемами для вашей машины.