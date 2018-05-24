Как безопасно проезжать лужу

Незнание фарватера грозит большими проблемами. Не секрет, что большая вода на наших дорогах всегда коварна, потому что под ней может прятаться не только огромная яма или крутая кочка, но и открытый канализационный люк или какой-нибудь бетонный блок. В конце концов, лужа может быть настолько глубокой, что автомобиль просто захлебнется и надолго лишится чувств.

Последствия могут быть самые разные. Промокшая электропроводка — сущий пустяк в сравнении с гидроударом, который случится с мотором, если вода проникнет через воздухозаборник хотя бы в один цилиндр. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня, и как следствие — неминуемый дорогостоящий капремонт двигателя.

Поэтому наверняка особо находчивый водитель найдет возможность остановиться перед лужей у обочины, чтобы любезно пропустить вперед другой автомобиль. Если незнакомцу посчастливится невредимым выбраться из воды, можно смело ехать по его следам. Главное — соблюдать ту же траекторию движения. Но если он застрянет, вам все равно придется потратить какое-то время, чтобы помочь ему выбраться. Ведь при таких обстоятельствах оставить его в беде, с вашей стороны будет, мягко говоря, некрасиво.