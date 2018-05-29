5 Правил дорожного движения, которым не учат в автошколе

Про правило «дай дорогу дураку» наслышаны если не все более-менее опытные водители, то хотя бы многие. Однако большинство автолюбителей с по-настоящему большим реальным стажем вождения часто попадают в аварии, вовремя не обнаружив этого самого «дурака».
Максим Строкер

Вот уж чему не обучают в автошколах, так это тому, что на дорогах нужно не спускать глаз с так называемых «профессиональных водителей» — тех, кто сидит за рулем грузовика, автобуса. Это не такси, куда любой обладатель «прав» категории «В» может податься. «С» или «Д» в водительском удостоверении как бы намекают, что их обладатель по определению понимает, что рулит серьезным аппаратом, требующим повышенной ответственности и осторожности. Практика же показывает, что это совершенно не обязательно. И «гонки» по улице могут устроить водители такого «коммтранса», и перестроиться вправо, не глядя, что в соседнем ряду легковушка идет, и стартуя от остановки внезапно и дерзко вывернуть влево.

В автошколе вдалбливают ученикам, что на красный сигнал светофора все стоят, едут — строго на зеленый. Но если сдав на «права» четко придерживаться этого правила в реальной жизни, очень скоро обнаружишь, что на перекрестке тебе в бок приехал очередной «завершатель маневра на красный». И, что самое обидное, тебя же могут признать в этом случае также виноватым в ДТП — мол, не уступил.

Примерно из той же «оперы» — непростительная уверенность, что когда находишься на главной дороге, все авто на второстепенных должны тебе уступать. Во-первых, есть куча водителей, которые умеют смотреть на приближающуюся машину и не видеть ее в упор до самого момента столкновения.

А во-вторых, вас могут видеть, но решить, что «успею проскочить» и, разумеется, не успеть.

Особо мощный сдвиг парадигм у законопослушного водителя происходит, когда при повороте влево в его левый борт врезается «чудо», несущееся по встречной полосе. Крайне редко инструктор автошколы требует от ученика, чтобы он перед подобным поворотом смотрел в левое зеркало. Зачем — ведь мы и так находимся в левом ряду… Да находитесь. Но правее вас всегда может оказаться «нетошнот», «умеющий ездить», или отмороженный «мотобрат». А в аварии признают виновным и законопослушного тоже — он «не убедился в безопасности маневра».

Еще одно Правило дорожного движения, которое обычно познается только на личном печальном опыте гласит: «Не паркуйся в узкостях и там, где ходит много людей». Даже если ты оставил машину в разрешенном месте, но знаешь, что мимо нее чуть ли не вплотную будут пробираться не только легковушки, но и автобусы или, скажем, утренний мусоровоз, не удивляйся, если обнаружишь ободранный и смятый металл на боковине кузова — сам виноват. Точно также не рекомендуется парковаться, перекрывая сложившийся маршрут движения пешеходов — возле магазина или на проходном месте во дворе. Расстроенные вашей нетактичностью неравнодушные граждане могут расцарапать гвоздиком ЛКП или зеркало в сердцах отломать…

парковка, ПДД, авария, ДТП
29 мая 2018
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