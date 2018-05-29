5 Правил дорожного движения, которым не учат в автошколе

Вот уж чему не обучают в автошколах, так это тому, что на дорогах нужно не спускать глаз с так называемых «профессиональных водителей» — тех, кто сидит за рулем грузовика, автобуса. Это не такси, куда любой обладатель «прав» категории «В» может податься. «С» или «Д» в водительском удостоверении как бы намекают, что их обладатель по определению понимает, что рулит серьезным аппаратом, требующим повышенной ответственности и осторожности. Практика же показывает, что это совершенно не обязательно. И «гонки» по улице могут устроить водители такого «коммтранса», и перестроиться вправо, не глядя, что в соседнем ряду легковушка идет, и стартуя от остановки внезапно и дерзко вывернуть влево.

В автошколе вдалбливают ученикам, что на красный сигнал светофора все стоят, едут — строго на зеленый. Но если сдав на «права» четко придерживаться этого правила в реальной жизни, очень скоро обнаружишь, что на перекрестке тебе в бок приехал очередной «завершатель маневра на красный». И, что самое обидное, тебя же могут признать в этом случае также виноватым в ДТП — мол, не уступил.

Примерно из той же «оперы» — непростительная уверенность, что когда находишься на главной дороге, все авто на второстепенных должны тебе уступать. Во-первых, есть куча водителей, которые умеют смотреть на приближающуюся машину и не видеть ее в упор до самого момента столкновения.