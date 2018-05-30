Какие приемы из автоспорта могут помочь на дороге

Прежде чем мы начнем этот разговор, предупреждаем: мы не призываем гонять «на все деньги» при первой же возможности и проходить повороты на максимальных скоростях. Речь о другом. На дорогах общего пользования нет идеального асфальта, зато есть песок и выбоины, а еще встречные машины и попутные водители, которые могут повести себя непредсказуемо. Так что для экстремального вождения есть гоночные треки или Need For Speed.

КУДА СМОТРИШЬ — ТУДА И ЕДЕШЬ

Один из основных принципов водителя должен быть именно таким. Нельзя концентрироваться на яме, которую вы хотите объехать, потому что приедете именно в нее. Так, при входе в поворот нужно смотреть в точку выхода, тогда и поворот будет пройден спокойно и эффективно.

Такой же совет дает мастер спорта, гонщик и автотренер Михаил Горбачев в своей книге «Экстремальное вождение. Гоночные секреты»:

– Ученые доказали, — пишет он, — что взгляд человека в движении не фиксируется на какой-то точке, а как бы постоянно плывет или скользит все дальше и дальше. Он ведет нас вперед, а руки, помимо нашей воли, автоматически подруливая, поддерживают этот курс…