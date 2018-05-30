Какие приемы из автоспорта могут помочь на дороге

Фото 1stcentralhub.com
Кто-то воспринимает автомобиль как средство добраться из точки А в точку Б. Другие, садясь за руль, чувствуют себя настоящими гонщиками и бросаются всем доказывать, что в «Формулу» он не попал по какой-то нелепой ошибке. Но есть в этом подходе и рациональное зерно. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие приемы из автоспорта могут пригодиться и на дорогах общего пользования.
Марина Ведяшкина

Прежде чем мы начнем этот разговор, предупреждаем: мы не призываем гонять «на все деньги» при первой же возможности и проходить повороты на максимальных скоростях. Речь о другом. На дорогах общего пользования нет идеального асфальта, зато есть песок и выбоины, а еще встречные машины и попутные водители, которые могут повести себя непредсказуемо. Так что для экстремального вождения есть гоночные треки или Need For Speed.

КУДА СМОТРИШЬ — ТУДА И ЕДЕШЬ

Один из основных принципов водителя должен быть именно таким. Нельзя концентрироваться на яме, которую вы хотите объехать, потому что приедете именно в нее. Так, при входе в поворот нужно смотреть в точку выхода, тогда и поворот будет пройден спокойно и эффективно.

Такой же совет дает мастер спорта, гонщик и автотренер Михаил Горбачев в своей книге «Экстремальное вождение. Гоночные секреты»:

– Ученые доказали, — пишет он, — что взгляд человека в движении не фиксируется на какой-то точке, а как бы постоянно плывет или скользит все дальше и дальше. Он ведет нас вперед, а руки, помимо нашей воли, автоматически подруливая, поддерживают этот курс…

Фото irishtimes.com

«БРАТЬ ПОШИРЕ» ПЕРЕД ПОВОРОТОМ

Об этой траектории нам напоминают даже экзаменационные билеты ПДД. В поворот нужно заходить «пошире», чтобы проложить себе максимально удобную траекторию и обеспечить нужное ускорение при выходе из него.

– Такая траектория правильная, мы используем ширину дороги, но при этом обязательно смотрим на разметку! В городе надо точно соблюдать Правила дорожного движения, — подчеркивает спортивный директор автодрома Moscow Raceway, титулованный автогонщик и мастер спорта Михаил Ухов.

ПРАВИЛЬНО ГРУППИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ УДАР НЕИЗБЕЖЕН

Михаил Горбачев в своей книге рекомендует в случае, если аварии не избежать, действовать, согласно раллийной мудрости: бросать руль и убирать ноги с педалей:

– Дело в том, что когда водитель экстренно тормозит, он сильно жмет на тормоз почти распрямленной в коленном суставе напряженной ногой и… получает в эту ногу в момент аварии сильнейший удар. Отпустить руль также важно, так как во время удара передними колесами о препятствие его может так резко и с такой силой крутануть, что травм пальцев или кистей рук не избежать, — говорится в книге.

Но помните о здравом смысле и ПДД: вы обязаны предпринять все меры для избежания столкновения, вплоть до полной остановки. Михаил Ухов рекомендует не просто жать на тормоз, а попытаться затормозить и увернуться от аварии, если это возможно и безопасно. Кроме того, он подчеркивает, что в автомобиле обязательно надо пристегиваться. Но по большому счету он считает, что «в городе надо забыть все гоночные навыки и точно соблюдать ПДД».

автошколы, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, гонки
30 мая 2018
548
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы