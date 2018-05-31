Как лучше проскакивать перекресток на «мигающий зеленый»

Почти ежедневно перед каждым водителем, регулярно ездящим по городу, встает дилемма: проскакивать перекресток при виде замигавшего зеленого сигнала светофора или нажать на педаль тормоза. На самом деле в каждой подобной ситуации есть несколько нюансов, в зависимости от которых и приходится принимать решение. Для начала разберем простейший вариант. Зеленый сигнал светофора начинает мигать в момент, когда машина находится в считанных метрах от стоп-линии. Тормозить в таком случае смысла явно нет. Вдавив в этот момент педаль тормоза в пол в условиях теплого сухого асфальта, водитель остановит авто практически посередине перекрестка.
А в снег или в дождь это тем более бессмысленно, поскольку тормозной путь при таких условиях может удлиниться настолько, что «финиш» окажется уже за перекрестком. Следующий вариант — до перекрестка еще метров 50—100, а зеленый уже замигал. Для принятия решения в такой ситуации нужно иметь в виду следующее. Зеленый сигнал обычно мигает перед выключением в течение примерно 4-х секунд. После того как он погаснет окончательно, зеленый свет машинам поперечного направления загорается еще через 1—2 секунды. То есть с момент начала мигания до старта «поперечных» проходит, как минимум, 5—6 секунд. При скорости 60 км/ч за это время машина проходит 80—100 метров.
А если она едет с «нештрафуемыми» 79 км/ч на спидометре, то за те же 5—6 секунд авто покрывает расстояние равное 110—130 метров. Учитывая эти цифры, расстояние до стоп-линии под замигавшим светофором и ширину перекрестка, прикидываем в уме: успеваем или нет. Если от вас до противоположной его стороны заметно меньше 100 метров, то проскочить можно без проблем. Если значительно больше — резко растет вероятность, что не перекрестке вы столкнетесь с начавшим движение на свой «зеленый» поперечным транспортом. Тут следует не проскакивать, а тормозить. Причем, не без нюансов.
Описанный алгоритм хорош для сухого асфальта. А если на дворе зима со льдом под колесами, или льет дождь? Сцепление с дорогой в таких случаях не только минимально, но и не одинаково для каждого колеса. Резкое торможение может привести к столкновению с соседями по потоку. Таким образом, на скользкой дороге в задачке «тормозить или проскакивать» появляется дополнительный параметр. А если еще и в зеркале заднего вида маячит грузовик, то зачастую водители предпочитают рискнуть прорываться через перекресток, нежели получить бампером фуры в корму свое машины. Но такой выбор — далеко не самое лучшее решение с точки зрения последствий. Да, грузовик может «по взрослому» смять ваш багажник. Но если при проскакивании перекрестка в вас сбоку врубится другой автомобиль? И материальные потери будут выше, да и вообще погибнуть можно.