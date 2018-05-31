Как лучше проскакивать перекресток на «мигающий зеленый»

Почти ежедневно перед каждым водителем, регулярно ездящим по городу, встает дилемма: проскакивать перекресток при виде замигавшего зеленого сигнала светофора или нажать на педаль тормоза. На самом деле в каждой подобной ситуации есть несколько нюансов, в зависимости от которых и приходится принимать решение. Для начала разберем простейший вариант. Зеленый сигнал светофора начинает мигать в момент, когда машина находится в считанных метрах от стоп-линии. Тормозить в таком случае смысла явно нет. Вдавив в этот момент педаль тормоза в пол в условиях теплого сухого асфальта, водитель остановит авто практически посередине перекрестка.

А в снег или в дождь это тем более бессмысленно, поскольку тормозной путь при таких условиях может удлиниться настолько, что «финиш» окажется уже за перекрестком. Следующий вариант — до перекрестка еще метров 50—100, а зеленый уже замигал. Для принятия решения в такой ситуации нужно иметь в виду следующее. Зеленый сигнал обычно мигает перед выключением в течение примерно 4-х секунд. После того как он погаснет окончательно, зеленый свет машинам поперечного направления загорается еще через 1—2 секунды. То есть с момент начала мигания до старта «поперечных» проходит, как минимум, 5—6 секунд. При скорости 60 км/ч за это время машина проходит 80—100 метров.