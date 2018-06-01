Самые опасные неожиданности на летней дороге

РАЗДЕТЫЕ ДОРОГИ

Наступило теплое время года, и на дорогах появились они. Нет, мы сейчас не о мотоциклистах, хотя о них, конечно, тоже стоит помнить. Мы имеем в виду коммунальные службы. Они начинают «заботиться» о нас с вами где-то в мае и заканчивают примерно к концу дачно-отпускного сезона.

Практически везде ведется рекострукция дорожного покрытия. Асфальт снимают, затем кладут новый, потом наносят свежую разметку. На больших магистралях они, как правило, оставляют скосы, чтобы было удобнее съезжать и заезжать на участок, где асфальт еще есть, а вот на мелких дорогах коммунальщики особо не заморачиваются, и оставляют участок дороги так, как придется.

И «вишенкой на торте», а точнее вишенками, становятся канализационные люки, которые всегда остаются выше уровня дороги при снятом асфальте. Их приходится либо объезжать, либо перескакивать. И только машины с высоким клиренсом могут по-королевски не замечать эти неровности судьбы. Другие — разбивают колеса и подвески.