Самые опасные неожиданности на летней дороге

Фото: Московский Комсомолец
С наступлением теплого сезона погода провоцирует на автопутешествия. Горожане выбираются на дачу, пикники и водоемы. Однако отдых может быть омрачен — портал «АвтоВзгляд» расскажет, чего стоит опасаться водителям на летней дороге.
Марина Ведяшкина

РАЗДЕТЫЕ ДОРОГИ

Наступило теплое время года, и на дорогах появились они. Нет, мы сейчас не о мотоциклистах, хотя о них, конечно, тоже стоит помнить. Мы имеем в виду коммунальные службы. Они начинают «заботиться» о нас с вами где-то в мае и заканчивают примерно к концу дачно-отпускного сезона.

Практически везде ведется рекострукция дорожного покрытия. Асфальт снимают, затем кладут новый, потом наносят свежую разметку. На больших магистралях они, как правило, оставляют скосы, чтобы было удобнее съезжать и заезжать на участок, где асфальт еще есть, а вот на мелких дорогах коммунальщики особо не заморачиваются, и оставляют участок дороги так, как придется.

И «вишенкой на торте», а точнее вишенками, становятся канализационные люки, которые всегда остаются выше уровня дороги при снятом асфальте. Их приходится либо объезжать, либо перескакивать. И только машины с высоким клиренсом могут по-королевски не замечать эти неровности судьбы. Другие — разбивают колеса и подвески.

ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ — ТИШЕ БУДЕШЬ

Принято шутить, что со снегом у нас сходит и асфальт. А что — это действительно так. Вот только укладывать новый дорожники как-то не торопятся. Даже на крупных магистралях встречаются такие ямы, которые непросто объехать. Водителю ничего не остается, как только ювелирно уворачиваться от рытвины, при этом нужно помнить о безопасности не только собственной, но и других участников движения.

Если не прижиматься слишком близко к впереди идущей машине, яму можно увидеть заранее и спланировать объезд так, чтобы не пришлось подрезать попутный автомобиль сбоку, дабы не провалиться в нее колесом.

Если вы заметили препятствие слишком поздно, лучше всего будет деликатно сбросить скорость. Только не забывайте, что нельзя проезжать раскол в асфальте с зажатым тормозом: вы загрузите передние колеса, и им придется принять весь удар на себя, а это чревато гнутыми дисками, проблемами с подшипниками, повреждениями амортизаторов. То же касается и канализационных люков, которые часто «проседают».

ОСТАТКИ СЛАДКИ

Одной из опасностей на проезжей части может стать встреча с деталью, отвалившейся от другой машины. По сути, это может быть что угодно: металлическая защита картера, порог, декоративный колпак от колеса. Наезд на них не сулит ничего хорошего. Даже если вам повезет, и вы просто проедете по сбежавшей от своего хозяина запчасти, она может отлететь в другой автомобиль. Таких примеров хватает.

Куда хуже, если на пути возникнет что-то более серьезное: например, домкрат, полноценная «запаска» или выпавшие из кузова грузовика стройматериалы. Если транспортное средство застраховано лишь по ОСАГО, то в случае наезда восстанавливать повреждения придется за свои.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В период дождей на дорогах появляются целые «моря»: не всем удается преодолеть их без последствий для автомобиля. С лужами, особенно на незнакомой дороге, нужно соблюдать предельную аккуратность.

Проезжать их крайне медленно и, желательно, не «пересекаясь» со встречным транспортом, создающим волны. В противном случае, есть риск поймать гидроудар двигателя, который поставит машину на прикол.

вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
1 июня 2018
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