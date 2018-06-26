5 советов, как избежать аварии ночью

Одни водители стараются по возможности не садиться за руль в темное время суток, другие же, напротив, с нетерпением ждут, пока солнце скроется за горизонтом. Ночные поездки привлекают не только любителей прохватить по опустевшим дорогам, но и тех, кому предстоит осилить не одну сотню километров по пути в другой город.

Вождение после заката — занятие смертельно опасное. По данным российской ГИБДД, всего с начала года на дорогах произошло 55 135 аварий, в которых погибли 5526 человек. На «ночные» ДТП пришлось порядка трети — 18 528. Но такие автокатастрофы унесли 2783 человеческие жизни, а это ровно половина от общего числа.