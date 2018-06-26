5 советов, как избежать аварии ночью

Согласно статистике ГИБДД, риск попасть в ДТП с летальным исходом ночью значительно выше, чем в светлое время суток. Однако, если соблюдать несколько простых правил, то можно обезопасить себя и своих пассажиров от аварии. На что обратить внимание при «ночном» вождении, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Одни водители стараются по возможности не садиться за руль в темное время суток, другие же, напротив, с нетерпением ждут, пока солнце скроется за горизонтом. Ночные поездки привлекают не только любителей прохватить по опустевшим дорогам, но и тех, кому предстоит осилить не одну сотню километров по пути в другой город.
Вождение после заката — занятие смертельно опасное. По данным российской ГИБДД, всего с начала года на дорогах произошло 55 135 аварий, в которых погибли 5526 человек. На «ночные» ДТП пришлось порядка трети — 18 528. Но такие автокатастрофы унесли 2783 человеческие жизни, а это ровно половина от общего числа.
Единственный способ полностью исключить возможность попадания в аварию ночью — воздержаться от поездок в это время суток. От слова «вообще». Но как быть, если сесть за руль необходимо? Придерживайтесь нескольких правил, и риски травмироваться или погибнуть в ДТП ощутимо снизятся.
Регулировку фар придумали не спроста — не стоит ей пренебрегать. Убедитесь, что приборы освещают именно дорогу, а не макушки деревьев на обочине или лица водителей встречного транспорта. И не забывайте о необходимости переключения дальнего света на ближний. Дело здесь не столько в уважении, сколько в элементарной безопасности.
Почаще протирайте ветровое стекло. В идеале — каждый раз, когда готовитесь к ночной поездке. Даже еле заметная грязь, осевшая на «лобовухе» днем, в темное время суток может сыграть с вами злую шутку. Элементарная физика: налет преломляет свет фар встречных машин, создавая эффект некой туманности. Как результат — недостаточная видимость.
Не гоните — как бы банально это не звучало. На высоких скоростях рассмотреть дурное покрытие, слоняющегося по обочине пьяницу или потерянный кем-то глушитель и без того непросто. Что уж говорить про темное время суток, когда вообще ничего не видно. И аккуратнее заходите в повороты. Там тоже могут быть неприятные сюрпризы.
На крутом подъеме будьте готовы к тому, что если в самой высокой точке внезапно «вырастет» встречная машина, она неизбежно вас ослепит. Такова особенность зрительного восприятия — глазам требуется время, чтобы привыкнуть к свету. Кстати, тот же эффект создается при обратной ситуации, когда водитель въезжает с освещенного участка в кромешную темноту.
Разъезжаясь с нерадивыми драйверами, которые не затрудняют себя переключением дальнего света на ближний или правильной регулировкой фар, старайтесь смотреть чуть правее, на обочину. Это поможет избежать ослепления. Не лишним будет и заранее перенести ногу на педаль тормоза. Если потребуется экстренно остановиться, подобная мера сохранит драгоценные милисекунды.