5 советов, как избежать аварии ночью

Фото: www.ilgazzettino.it
Согласно статистике ГИБДД, риск попасть в ДТП с летальным исходом ночью значительно выше, чем в светлое время суток. Однако, если соблюдать несколько простых правил, то можно обезопасить себя и своих пассажиров от аварии. На что обратить внимание при «ночном» вождении, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Одни водители стараются по возможности не садиться за руль в темное время суток, другие же, напротив, с нетерпением ждут, пока солнце скроется за горизонтом. Ночные поездки привлекают не только любителей прохватить по опустевшим дорогам, но и тех, кому предстоит осилить не одну сотню километров по пути в другой город.

Вождение после заката — занятие смертельно опасное. По данным российской ГИБДД, всего с начала года на дорогах произошло 55 135 аварий, в которых погибли 5526 человек. На «ночные» ДТП пришлось порядка трети — 18 528. Но такие автокатастрофы унесли 2783 человеческие жизни, а это ровно половина от общего числа.

Фото: medium.com

Единственный способ полностью исключить возможность попадания в аварию ночью — воздержаться от поездок в это время суток. От слова «вообще». Но как быть, если сесть за руль необходимо? Придерживайтесь нескольких правил, и риски травмироваться или погибнуть в ДТП ощутимо снизятся.

Регулировку фар придумали не спроста — не стоит ей пренебрегать. Убедитесь, что приборы освещают именно дорогу, а не макушки деревьев на обочине или лица водителей встречного транспорта. И не забывайте о необходимости переключения дальнего света на ближний. Дело здесь не столько в уважении, сколько в элементарной безопасности.

Почаще протирайте ветровое стекло. В идеале — каждый раз, когда готовитесь к ночной поездке. Даже еле заметная грязь, осевшая на «лобовухе» днем, в темное время суток может сыграть с вами злую шутку. Элементарная физика: налет преломляет свет фар встречных машин, создавая эффект некой туманности. Как результат — недостаточная видимость.

Фото: autos.yahoo.com.tw

Не гоните — как бы банально это не звучало. На высоких скоростях рассмотреть дурное покрытие, слоняющегося по обочине пьяницу или потерянный кем-то глушитель и без того непросто. Что уж говорить про темное время суток, когда вообще ничего не видно. И аккуратнее заходите в повороты. Там тоже могут быть неприятные сюрпризы.

На крутом подъеме будьте готовы к тому, что если в самой высокой точке внезапно «вырастет» встречная машина, она неизбежно вас ослепит. Такова особенность зрительного восприятия — глазам требуется время, чтобы привыкнуть к свету. Кстати, тот же эффект создается при обратной ситуации, когда водитель въезжает с освещенного участка в кромешную темноту.

Разъезжаясь с нерадивыми драйверами, которые не затрудняют себя переключением дальнего света на ближний или правильной регулировкой фар, старайтесь смотреть чуть правее, на обочину. Это поможет избежать ослепления. Не лишним будет и заранее перенести ногу на педаль тормоза. Если потребуется экстренно остановиться, подобная мера сохранит драгоценные милисекунды.

встречная полоса, превышение скорости, ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, ГИБДД
26 июня 2018
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