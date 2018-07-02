С какой скоростью выгоднее ехать в Крым

Ответ на вопрос выгоды от того или иного алгоритма движения по трассе разберем на примере двух режимов. Первый подразумевает скорости в районе 120 км/ч и обещает относительно быстрое преодоление расстояния от старта до финиша путешествия. Второй тип движения более экономичный — со скоростями 80—90 км/ч.

Проиллюстрировать плюсы и минусы обоих вариантов мы попробуем на таком популярном в летние месяцы направлении как М4 «Дон». Эта трасса протяженностью около 1500 км. сочетает как платные участки, где фактически разрешено ехать под 130 км/ч, так и бесплатные отрезки со стандартным ограничением на уровне 90 км/ч, но где без проблем со стороны КоАП можно разгоняться до 109 км/ч. Для простоты вычислений рассмотрим некую условную легковушку «В» или «С» класса с мотором мощностью около 100 л. с. и бензобаком объемом 40 литров. Это — один из самых распространенных типов авто на наших дорогах. Именно на таких «дастерах», «фокусах» и «солярисах» сотни тысяч россиян каждое лето отправляются в путь к местам проведения отпуска.

Итак, у нас имеется маршрут длинной полторы тысячи километров и две одинаковые машины, которые стартуют из Москвы по М4 с полными баками топлива одновременно. Водитель первой будет держать на спидометре 120 км/ч, а водитель второй — 80 км/ч.