С какой скоростью выгоднее ехать в Крым

Ответ на вопрос выгоды от того или иного алгоритма движения по трассе разберем на примере двух режимов. Первый подразумевает скорости в районе 120 км/ч и обещает относительно быстрое преодоление расстояния от старта до финиша путешествия. Второй тип движения более экономичный — со скоростями 80—90 км/ч.
Проиллюстрировать плюсы и минусы обоих вариантов мы попробуем на таком популярном в летние месяцы направлении как М4 «Дон». Эта трасса протяженностью около 1500 км. сочетает как платные участки, где фактически разрешено ехать под 130 км/ч, так и бесплатные отрезки со стандартным ограничением на уровне 90 км/ч, но где без проблем со стороны КоАП можно разгоняться до 109 км/ч. Для простоты вычислений рассмотрим некую условную легковушку «В» или «С» класса с мотором мощностью около 100 л. с. и бензобаком объемом 40 литров. Это — один из самых распространенных типов авто на наших дорогах. Именно на таких «дастерах», «фокусах» и «солярисах» сотни тысяч россиян каждое лето отправляются в путь к местам проведения отпуска.
Итак, у нас имеется маршрут длинной полторы тысячи километров и две одинаковые машины, которые стартуют из Москвы по М4 с полными баками топлива одновременно. Водитель первой будет держать на спидометре 120 км/ч, а водитель второй — 80 км/ч.
В выбранном режиме первая машина будет потреблять примерно по 12 литров бензина на каждую сотню километров пробега. В то время как «тихоход» — не более 8 л/100 км. Из-за повышенного расхода горючего «гонщику» потребуется уже примерно через 300 км. заехать на АЗС. «Тихоход» же будет заправляться гораздо реже — каждые 450 километров. В пути более быстрая машина проведет не менее 13 часов с учетом потраченного на «лишнюю» дозаправку времени.
Неторопливый водитель, предпочитающий двигаться в «режиме дальнобойщика», на те же 1500 км. потратит 18 часов. На бензин у «гонщика» уйдет порядка 7000 рублей, а у «тихохода» — всего 5000 ₽ Заметим, что последний наверняка, будучи человеком явно не чуждым правил безопасности, находясь где-то на второй половине маршрута предпочтет остановиться и переночевать. «Гонщик», возможно, поступит аналогичным образом.
Однако с гораздо более высокой вероятностью он предпочтет доехать до конечной точки маршрута, как говорится, «на одном дыхании». То есть он окажется на дорогах Кубани, где хватает отмороженных «джигитов» за рулем, уже в достаточно утомленном состоянии. Это обстоятельство резко повышает риск попасть в ДТП с каким-нибудь кубанским «шумахером». Полагаем, что подобное начало отпуска прельщает не многих. А потому предлагаем читателю самому выбрать наиболее подходящую для себя тактику дальней поездки на Черное море.