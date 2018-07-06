Как удобнее парковаться перпендикулярно бордюру: «мордой» или кормой?

Вариантов парковки перпендикулярно бордюру у края проезжей части или на стоянке всего два: либо кормой к нему, либо капотом. То есть машина должна для этого вкатываться в узкость между двумя уже припаркованными авто — например на тесной стоянке у торгового центра — либо задом, либо передом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих методов парковки. Начнем с того, который подразумевает движение задним ходом.

Среди его преимуществ сразу назовем большее удобство. Когда управляемые колеса машины находятся сзади по ходу движения, гораздо удобнее маневрировать. Примерно как если бы вы управлялись с одноколесной садовой тачкой. Паркуясь задним ходом, гораздо легче, например, рассчитать траекторию машины таким образом, чтобы после остановки осталось больше места для открывания водительской двери. Второй плюс парковки задом к бордюру в том, что водителю потом будет легче выезжать со стоянки.

В первую очередь потому, что в этом случае с водительского места легче контролировать движение других машин или людей по дороге, на которую собираемся выезжать. Зимой, после ночной стоянки, все стекла машины бывают покрыты инеем. Если она припаркована в ряду таких же авто «мордой в сугроб», чтобы более-менее контролировать обстановку вокруг машины во время выезда на дорогу нужно, чтобы ото льда очистились не только лобовое и заднее стекла, но и боковое остекление.