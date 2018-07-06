Как удобнее парковаться перпендикулярно бордюру: «мордой» или кормой?

мойвладимир.рф
У многих водителей, особенно начинающих, никаких сомнений при ответе на подобный вопрос не возникает: они паркуются тем местом, которым умеют это делать лучше. Насколько такой подход верен?
Максим Строкер

Вариантов парковки перпендикулярно бордюру у края проезжей части или на стоянке всего два: либо кормой к нему, либо капотом. То есть машина должна для этого вкатываться в узкость между двумя уже припаркованными авто — например на тесной стоянке у торгового центра — либо задом, либо передом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих методов парковки. Начнем с того, который подразумевает движение задним ходом.

Среди его преимуществ сразу назовем большее удобство. Когда управляемые колеса машины находятся сзади по ходу движения, гораздо удобнее маневрировать. Примерно как если бы вы управлялись с одноколесной садовой тачкой. Паркуясь задним ходом, гораздо легче, например, рассчитать траекторию машины таким образом, чтобы после остановки осталось больше места для открывания водительской двери. Второй плюс парковки задом к бордюру в том, что водителю потом будет легче выезжать со стоянки.

В первую очередь потому, что в этом случае с водительского места легче контролировать движение других машин или людей по дороге, на которую собираемся выезжать. Зимой, после ночной стоянки, все стекла машины бывают покрыты инеем. Если она припаркована в ряду таких же авто «мордой в сугроб», чтобы более-менее контролировать обстановку вокруг машины во время выезда на дорогу нужно, чтобы ото льда очистились не только лобовое и заднее стекла, но и боковое остекление.

nevsedoma.com.ua

Система вентиляции и отопления практически любой машины устроена так, что окна передних дверей отогреваются гораздо быстрее, чем задние. Поэтому машина, припаркованная кормой к бордюру сможет тронуться гораздо раньше, нежели «воткнутая» туда передом — задние боковые стекла оттаивают очень долго, не позволяя безопасно выкатиться на дорогу задом.

Но и у парковки передом к бордюру есть свои плюсы. Причем для достаточно большой части автомобилистов они перевешивают любой негатив от парковки «капотом в тротуар». И главный из них, как ни странно,тоже касается удобства парковки. Огромное количество водителей, получивших «права», отвратительно ездят задом. То есть по прямой еще куда ни шло, а ели нужно при этом еще и рулить-маневрировать, — сплошной дискомфорт и потеря ориентации. Поэтому в узкости мы паркуемся тупо втыкаясь туда «мордой», а потом выезжаем задом, держа колеса практически прямо. И плевать, что при этом толком не видно, кто там едет тебе в бок по улице…

Еще один плюс парковки капотом к бордюру назовут люди, часто и помногу закупающиеся в супермаркетах. Действительно, подкатить к багажнику тележку с покупками гораздо удобнее, если он «смотрит» в проезд.

парковка, водительское удостоверение, ПДД, колеса
6 июля 2018
523