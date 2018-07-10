Почему за рулем нельзя напрягать ягодицы и заниматься другой физической активностью

Несмотря на индивидуальные особенности метаболизма, в среднем человек при управлении автомобилем расходует в час 2 калории на 1 кг. То есть в течение 60 минут у водителя весом в 80 кг за рулем сжигается всего 160 калорий, что при малоподвижном образе жизни ничтожно мало. Ведь в одном бутерброде может быть больше 300 калорий. Для сравнения: ходьба пешком в среднем темпе уничтожает приблизительно 5 энергочастиц в час, бег — 7—10.

Конечно, разница в расходе энергии водителя при управлении авто на пустом загородном шоссе и при гонках на треке огромна. Следует учитывать, что процесс обмена веществ сильно зависит не только от условий, в которых движется машина, но и от манеры езды человека. Чем сильнее у него внутреннее эмоциональное напряжение, тем больше расходуется калорий. Но бороться с ними лучше не с помощью стресса, а совсем другим способом.

Чтобы увеличить энергозатраты, водителю необязательно брать с собой в поездку гири, гантели или эспандер для упражнений во время движения. Прежде всего лучше откорректировать характер и режим питания и определиться, от какой еды следует отказаться. На эту тему высказано и написано уже предостаточно компетентной информации, но мы напомним о самом главном: долой мучное, жирное, сладкое и прочие «быстрые» углеводы. Их следует заменить на овощи, диетическое мясо, кисломолочные продукты и хлеб грубого помола.