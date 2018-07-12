Можно ли загореть через лобовое стекло автомобиля

Фото www.videoblocks.com
В средней полосе России короткое лето далеко не всегда балует безоблачным небом. Тепла и света у нас так мало, что люди едут за ними к южным морям. В награду за любовь к солнцу счастливчики получают эффектный бронзовый загар. Но об этом остается только мечтать всем тем, кто в сезон отпусков вынужден томиться в многокилометровых пробках мегаполиса. Впрочем, многие водители уверены, что в пригожий денек можно хорошенько поджариться и не выходя из машины — через лобовое стекло. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Cоветских шоферов в летнюю пору узнавали по левой руке, которая всегда была темнее правой. В те времена наши машины не оснащались кондиционерами, поэтому водители ездили с открытыми окнами, выставляя руку наружу. Увы, но загорать, не выходя из автомобиля, можно только одним способом — опустив стекло. Если, конечно, у вас не кабриолет.

Для начала напомним, что загар является защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение. Кожа темнеет и приобретает коричневый оттенок за счет выработки меланина, который оберегает нас от вредных воздействий. Не секрет, что если злоупотреблять солнечными ваннами, есть риск заработать рак кожи.

Ультрафиолет состоит из трех категорий излучения — А, В и С. Первый тип — самый безобидный, поэтому под его воздействием наш организм «молчит», и меланин вырабатывается в норме. Излучение типа В считается более агрессивным, но в умеренных количествах оно также безопасно. К счастью, озоновый слой атмосферы пропускает не более 10% таких лучей. В обратном случае мы бы все поджарились, как цыпленки табака. Слава Богу, самое опасное излучение категории С вообще не проникает на Землю.

Заставить наш организм вырабатывать меланин под силу только ультрафиолету типа В. Под его воздействием кожа будет темнеть на радость всем отдыхающим, но увы — через стекло этот тип излучения не проникает, каким бы оно прозрачным не было. Зато ультрафиолет типа А беспрепятственно пронзает не только все слои атмосферы, но и любую линзу. Однако, попадая на человеческую кожу, он воздействует лишь на ее верхние слои, почти не проникая вглубь, поэтому от лучей категории А пигментации не происходит. А следовательно ловить солнце с целью загореть, сидя в машине с закрытыми окнами, бесполезно.

Впрочем, если вы, например, целый день гоните в южном направлении по М4 под палящим июльским солнцем, шанс незначительно покраснеть у вас имеется. Но только это будет не загар в прямом смысле слова, а тепловое повреждение кожи, которое очень быстро проходит. Меланин в этом случае не темнеет, и цвет кожи не меняется, так что против физики не попрешь.

Хотя стекла бывают разные. Загар легко «прилипал» бы и к водителям, и к пассажирам, если мировой автопром использовал для остекления машин кварцевый или органический материал (оргстекло). Он гораздо лучше пропускают ультрафиолет типа В, и неслучайно его используют в соляриях.

Обычные стекла в наших домах и машинах таким свойством не обладают и, возможно, это к лучшему. Ведь, как уже было сказано, каким бы ласковым солнышко не казалось, если не знать меры, оно может наградить человека злокачественной меланомой. К счастью, от этого водитель хоть как-то застрахован.

вред здоровью, автопутешествие, туризм, автотуризм, пробки, дорога
12 июля 2018
2932