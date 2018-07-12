Можно ли загореть через лобовое стекло автомобиля

Заставить наш организм вырабатывать меланин под силу только ультрафиолету типа В. Под его воздействием кожа будет темнеть на радость всем отдыхающим, но увы — через стекло этот тип излучения не проникает, каким бы оно прозрачным не было. Зато ультрафиолет типа А беспрепятственно пронзает не только все слои атмосферы, но и любую линзу. Однако, попадая на человеческую кожу, он воздействует лишь на ее верхние слои, почти не проникая вглубь, поэтому от лучей категории А пигментации не происходит. А следовательно ловить солнце с целью загореть, сидя в машине с закрытыми окнами, бесполезно.

Впрочем, если вы, например, целый день гоните в южном направлении по М4 под палящим июльским солнцем, шанс незначительно покраснеть у вас имеется. Но только это будет не загар в прямом смысле слова, а тепловое повреждение кожи, которое очень быстро проходит. Меланин в этом случае не темнеет, и цвет кожи не меняется, так что против физики не попрешь.

Хотя стекла бывают разные. Загар легко «прилипал» бы и к водителям, и к пассажирам, если мировой автопром использовал для остекления машин кварцевый или органический материал (оргстекло). Он гораздо лучше пропускают ультрафиолет типа В, и неслучайно его используют в соляриях.

Обычные стекла в наших домах и машинах таким свойством не обладают и, возможно, это к лучшему. Ведь, как уже было сказано, каким бы ласковым солнышко не казалось, если не знать меры, оно может наградить человека злокачественной меланомой. К счастью, от этого водитель хоть как-то застрахован.