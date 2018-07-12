Можно ли загореть через лобовое стекло автомобиля

Cоветских шоферов в летнюю пору узнавали по левой руке, которая всегда была темнее правой. В те времена наши машины не оснащались кондиционерами, поэтому водители ездили с открытыми окнами, выставляя руку наружу. Увы, но загорать, не выходя из автомобиля, можно только одним способом — опустив стекло. Если, конечно, у вас не кабриолет.
Для начала напомним, что загар является защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение. Кожа темнеет и приобретает коричневый оттенок за счет выработки меланина, который оберегает нас от вредных воздействий. Не секрет, что если злоупотреблять солнечными ваннами, есть риск заработать рак кожи.
Ультрафиолет состоит из трех категорий излучения — А, В и С. Первый тип — самый безобидный, поэтому под его воздействием наш организм «молчит», и меланин вырабатывается в норме. Излучение типа В считается более агрессивным, но в умеренных количествах оно также безопасно. К счастью, озоновый слой атмосферы пропускает не более 10% таких лучей. В обратном случае мы бы все поджарились, как цыпленки табака. Слава Богу, самое опасное излучение категории С вообще не проникает на Землю.