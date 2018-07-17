Как выбраться из автомобиля, если при ДТП заклинило двери

Мировой автопром ежегодно совершенствует активные и пассивные системы безопасности для водителей и пассажиров при ДТП. Но пока еще никто не застрахован от экстремальных ситуаций, когда угроза жизни сохраняется уже после случившейся аварии. Например, если пострадавший остается внутри поврежденного автомобиля, у которого заблокированы двери.
Если человек серьезно травмирован или скован в движении, оказавшись зажатым в аварийном авто, то остается надеяться на окружающих или спасателей. Коварность такой ситуации в том, что утечка горючего из топливной системы может привести к возгоранию поврежденной машины. Риск пожара возрастает в разы, если в результате аварии автомобиль лежит на боку или на крыше. Так что по возможности пострадавший должен приложить максимум усилий, чтобы выбраться из опасного плена. В этом случае он может сохранить себе жизнь.
В подобной ситуации серьезным препятствием для того, чтобы самостоятельно покинуть машину, может стать пристегнутый ремень безопасности с заклинившим замком. Это ни в коем случае не означает, что во избежание таких последствий им не следует пользоваться. Ведь в подавляющем большинстве ДТП именно ремни спасают людям жизнь и защищают от серьезных травм. Согласитесь — лучше оказаться раненым, но живым в перевернутой машине, чем с открытой черепно-мозговой травмой лежать на асфальте.
Если после аварии в деформированной машине с заблокированными замками ремень безопасности не отстегивается, не спешите от него освобождаться. При необходимости его можно использовать, как дополнительный упор для того, чтобы разбить стекло или выбить застрявшую полуоткрытую дверь.
Если же вам все-таки необходимо вырваться из объятий ремня, то не пытайтесь его разрезать осколком стекла или ключом зажигания. Он сделан из прочного материала, с которым справится лишь острое лезвие. Так что складной перочинный ножик на связке ключей в такой ситуации станет настоящим спасением. Только точите его почаще. Если у вас миниатюрная комплекция, то можно постараться ослабить ремень, чтобы под ним пролезть. Главное — двигаться медленно и без рывков. При отсутствии такой возможности даже не пытайтесь его дергать, чтобы выломать крепления — это бесполезно.
В связи с деформацией кузова часто заклинивает не только двери, но и механизмы стеклоподъемников. Тогда стекло придется разбить, а для этого понадобится немалая физическая сила. К тому же не обойтись без подручного средства. Использовать можно любой тяжелый и прочный предмет. Например, подголовник, если его вытащить из спинки кресла. Бить необходимо металлическими штоками в одну и ту же точку, в самый центр стекла, пока оно не треснет и не осыпется.
Если даже не будет возможности покинуть заблокированный салон, необходимо привлечь внимание окружающих людей, которые попытаются вас спасти. Чаще всего для этого достаточно громко позвать на помощь или с силой постучать в стекло или дверь. Самое главное в такой ситуации — справиться с шоком и не поддаваться панике. Только холодный рассудок поможет оценить ситуацию и принять правильное решение.