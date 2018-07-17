Как выбраться из автомобиля, если при ДТП заклинило двери

Если человек серьезно травмирован или скован в движении, оказавшись зажатым в аварийном авто, то остается надеяться на окружающих или спасателей. Коварность такой ситуации в том, что утечка горючего из топливной системы может привести к возгоранию поврежденной машины. Риск пожара возрастает в разы, если в результате аварии автомобиль лежит на боку или на крыше. Так что по возможности пострадавший должен приложить максимум усилий, чтобы выбраться из опасного плена. В этом случае он может сохранить себе жизнь.

В подобной ситуации серьезным препятствием для того, чтобы самостоятельно покинуть машину, может стать пристегнутый ремень безопасности с заклинившим замком. Это ни в коем случае не означает, что во избежание таких последствий им не следует пользоваться. Ведь в подавляющем большинстве ДТП именно ремни спасают людям жизнь и защищают от серьезных травм. Согласитесь — лучше оказаться раненым, но живым в перевернутой машине, чем с открытой черепно-мозговой травмой лежать на асфальте.

Если после аварии в деформированной машине с заблокированными замками ремень безопасности не отстегивается, не спешите от него освобождаться. При необходимости его можно использовать, как дополнительный упор для того, чтобы разбить стекло или выбить застрявшую полуоткрытую дверь.