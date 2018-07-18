Тайные истины: почему водители на самом деле засыпают за рулем

Многие автомобилисты убеждены: чтобы чувствовать себя бодрым в поездке — дальней или не очень — достаточно накануне хорошенечко выспаться. Но почему же тогда за рулем убаюкиваются даже те, кто полон сил и энергии? Ответ на этот вопрос нашли ученые, проведя необычный эксперимент.
По статистике, порядка 20% смертельных аварий на дорогах по всему миру происходят по вине водителей, ощущающих хоть мало-мальскую усталость. В общем-то это и не удивительно, поскольку уровни концентрации и внимания человека, испытывающего навязчивое желание поскорее прильнуть головой к мягкой подушке, немногим выше плинтуса.
ГИБДД и прочие организации, бьющиеся за повышение безопасности на дорогах, неустанно твердят водителям: высыпайтесь, почаще гуляйте на свежем воздухе, меньше стрессуйте, пересмотрите свой рацион питания. И до недавнего времени мало кто задумывался, что порой причиной сонливости автомобилистов является вовсе не бурно проведенная ночь или пассивный образ жизни, а коварные вибрации двигателя машины!
Выяснить, почему же за рулем засыпают даже «энерджайзеры», решили австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета. Они усадили 15 выспавшихся и бодрых участников эксперимента в симуляторы кабины автомобиля и на протяжении часа следили за их состоянием. Желание добровольцев скорее очутиться в объятиях Морфея выдавали изменения сердечного ритма.
Вся «соль» исследования заключалась в вибрациях кабин, имитирующих реальные авто. Одни установки пребывали в состоянии полного покоя, вторые — сотрясались с частотой от 4 до 7 герц, третьи — от 7 герц и более. Первыми начали ощущать усталость именно те «водители», которые находились во вторых, низкочастотных кабинах. Уже спустя 15 минут их одолела зевота, а через полчаса — острая потребность отойти ко сну.
Те участники эксперимента, которым достались неподвижные машины, чувствовали себя бодрыми на протяжении всего испытания. То же можно сказать о добровольцах, расположившихся в «каретах», вибрирующих на высоких частотах. Любопытно, что некоторым «подопытным» активные встряски даже придавали дополнительные силы и энергию.
Какая связь с автомобилями? Как утверждают авторы исследования, во время обычной поездки двигатели современных легковых машин создают вибрации как раз в диапазоне от 4 до 7 герц. Более высокие частоты достигаются лишь при экстремальных условиях, в которые водители в своей повседневной жизни не попадают. Результаты эксперимента подтверждают теорию о том, что авто сами убаюкивают драйверов.
Получается, что повышению уровня безопасности дорожного движения может способствовать не только нормализация режима отдыха автомобилистов, но и модернизация конструкции автомобильных кресел. Если производители «научат» сиденья подавлять вибрации двигателя, то водители перестанут ощущать ложную сонливость, а значит и количество происшествий, вероятно, снизится.
Но когда автостроители примутся за работу и примутся ли вообще — неизвестно. И потому портал «АвтоВзгляд» в очередной раз напоминает: дабы победить сонливость, почаще открывайте окна, следите за своими биологическими часами, больше разговаривайте с пассажирами, выбирайте бодрящую музыку и не стесняйтесь останавливаться, если чувствуете, что сил держать глаза открытыми больше нет.