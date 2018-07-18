Тайные истины: почему водители на самом деле засыпают за рулем

Выяснить, почему же за рулем засыпают даже «энерджайзеры», решили австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета. Они усадили 15 выспавшихся и бодрых участников эксперимента в симуляторы кабины автомобиля и на протяжении часа следили за их состоянием. Желание добровольцев скорее очутиться в объятиях Морфея выдавали изменения сердечного ритма.

Вся «соль» исследования заключалась в вибрациях кабин, имитирующих реальные авто. Одни установки пребывали в состоянии полного покоя, вторые — сотрясались с частотой от 4 до 7 герц, третьи — от 7 герц и более. Первыми начали ощущать усталость именно те «водители», которые находились во вторых, низкочастотных кабинах. Уже спустя 15 минут их одолела зевота, а через полчаса — острая потребность отойти ко сну.

Те участники эксперимента, которым достались неподвижные машины, чувствовали себя бодрыми на протяжении всего испытания. То же можно сказать о добровольцах, расположившихся в «каретах», вибрирующих на высоких частотах. Любопытно, что некоторым «подопытным» активные встряски даже придавали дополнительные силы и энергию.