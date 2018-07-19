Что делать, если в незнакомой местности сломался навигатор

Электронные гаджеты так прочно вошли в быт современного человека, что уже сложно представить, как можно без них прожить. Особенно это касается нынешних водителей, которые, скорей всего, уже давно забыли, как выглядят бумажные географические карты. Страшно предположить, в какой безвыходной ситуации окажется человек, если, путешествуя за рулем в незнакомой местности, у него выйдет из строя единственный навигатор. В сезон отпусков проблема, согласитесь,, весьма актуальная.
Хорошо, если ваш автомобиль оснащен вменяемой штатной системой навигации, с которой у вас полное взаимопонимание. Но многие водители предпочитают использовать эту функцию в своих смартфонах. Во-первых, далеко не во всех иномарках навигационные системы отличаются безупречной находчивостью, особенно если дело происходит в глухой российской провинции. А во-вторых, смартфоны позволяют использовать регулярно обновляемые приложения, которые в онлайн режиме предоставляют актуальную информацию о текущих пробках. Но вот беда: электроника имеет зловредную привычку выходить из строя в самый неподходящий момент — особенно в дороге и именно там, где, кажется, еще не ступала нога человека.
Итак, если единственный в машине телефон или навигатор вдруг парализовало на ровном месте, прежде всего попытайтесь найти причину случившегося. Первым делом убедитесь, что зарядное устройство подключено, и оно исправно. Часто бывает, что гаджет после продолжительной работы попросту разрядился из-за отсутствия питания. Например, неплотно подсоединенный провод обычно выходит из гнезда во время тряски машины на кочках.
Если дело не в контактах, для проверки вам остается воспользоваться запасным подзарядником или другим шнуром. Дай Бог, чтобы на этом этапе ваша проблема благополучно разрешилась.
Если же кнопка вашего устройства все равно никак не реагирует на включение, и оно предательски впало в кому, без помощи специалиста сервисного центра, увы, не обойтись.
Столкнувшись с этой проблемой в разгар дня в населенном пункте, у вас всегда найдется возможность обратиться за помощью к прохожим, которые подскажут дорогу. А что делать, если дело происходит ночью, да к тому же где-нибудь в медвежьем углу на длинном перегоне посреди лесов и полей? В этом случае вам придется продолжить путь до ближайшего населенного пункта, чтобы утром попытаться решить вопрос.
Беда в том, что далеко не везде на своем маршруте вы найдете ремонтную мастерскую, где вам смогут починить электронное устройство. Так что у вас остается три пути: либо ехать до пункта назначения по указателям и периодически останавливаться на АЗС, чтобы уточнить у местных правильность направления. Либо купить карты местности, которые заменят вам навигатор. Они до сих пор встречаются в продаже на некоторых заправках в регионах. Последний вариант — добраться до ближайшего крупного города, чтобы отремонтировать гаджет либо приобрести новый.
Короче говоря, вывод напрашивается один: всем путешественникам следкет заранее запасаться как минимум дополнительными зарядными устройствами и проводами. А если ваш путь лежит совсем далеко, то лучше иметь при себе запасной рабочий навигатор. Или, на худой конец, сразу купите бумажные карты.