Что делать, если в незнакомой местности сломался навигатор

Хорошо, если ваш автомобиль оснащен вменяемой штатной системой навигации, с которой у вас полное взаимопонимание. Но многие водители предпочитают использовать эту функцию в своих смартфонах. Во-первых, далеко не во всех иномарках навигационные системы отличаются безупречной находчивостью, особенно если дело происходит в глухой российской провинции. А во-вторых, смартфоны позволяют использовать регулярно обновляемые приложения, которые в онлайн режиме предоставляют актуальную информацию о текущих пробках. Но вот беда: электроника имеет зловредную привычку выходить из строя в самый неподходящий момент — особенно в дороге и именно там, где, кажется, еще не ступала нога человека.

Итак, если единственный в машине телефон или навигатор вдруг парализовало на ровном месте, прежде всего попытайтесь найти причину случившегося. Первым делом убедитесь, что зарядное устройство подключено, и оно исправно. Часто бывает, что гаджет после продолжительной работы попросту разрядился из-за отсутствия питания. Например, неплотно подсоединенный провод обычно выходит из гнезда во время тряски машины на кочках.

Если дело не в контактах, для проверки вам остается воспользоваться запасным подзарядником или другим шнуром. Дай Бог, чтобы на этом этапе ваша проблема благополучно разрешилась.