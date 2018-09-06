Типичные аварии, в которые регулярно попадают даже опытные водители

Успешно мчать на скоростях «за 150 км/ч» по прямому как стрела автобану может и вчерашний выпускник автошколы. Настоящее водительское мастерство проявляется в способности предугадать и избежать аварии.
Максим Строкер

Каждый обгон на скоростном шоссе при всей «обычности» этого маневра, — потенциальная аварийная ситуация. Причем, даже если не ты обгоняешь, а тебя обгоняют. Все знают (по крайней мере — теоретически), что перед обгоном нужно убедиться в его безопасности: оценить дорожные условия, учесть динамические возможности своей машины, скорости ближайших участников дорожного движения и т. п.

Но на практике рискованные обгоны на грани аварии происходят сплошь и рядом.

РИСК — ДЕЛО НЕ БЛАГОРОДНОЕ

Кто-то начинает этот маневр, предварительно «прижавшись» почти вплотную к корме фуры, из-за которой толком не видна «встречка»; кто-то бесстрашно выходит на обгон в непросматриваемом повороте; кто-то выжимает из своего авто сверхзвуковую скорость, пытаясь объехать сразу десяток машин «тошнотов». Результат подобных приемов вождения в конце концов один — страшная авария с ранеными, а то и убитыми. Для каждого вменяемого водителя ясно, что обгонять подобным образом, мягко говоря, вредно для здоровья.

Но в головы отморозков, так поступающих, своего разума не вложишь. Чтобы не стать невинной жертвой чьей-то безответствености на дороге, следует постоянно следить за появлением столь неадекватных персонажей поблизости от себя. Заметив «гонщика», следует сразу готовиться к худшему: он в любой момент может не справиться с ситуацией и устроить «замес».

По возможности, следует держаться от него подальше, даже если для этого придется сбросить крейсерскую скорость — пусть убивается на как можно большем удалении от вашего авто. Если такой «шумахер» подрезал ваш автомобиль или нагло пытается втиснуться в ваш ряд — не пытайтесь с ним «бодаться» или «учительствовать». Неадеквата таким образом вы все равно не исправите, а вот попасть в ДТП можете вполне.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧКА

Если опасный обгон устраивает «шумахер», идущий на встречном курсе, лучшее, что вы можете сделать — максимально снизить скорость (чтобы минимизировать последствия в случае встречного столкновения) и прижаться вправо. При этом ни в коем случае нельзя резко дергать рулем и «цеплять» колесами грунт обочины — можете улететь в кусты даже без касания с машиной аварийщика.

Когда в вас летит уже неуправляемая после столкновения при обгоне машина, в идеале — успеть оценить ее траекторию и постараться сманеврировать так, чтобы разминуться, пройдя у этого снаряда, что называется, «за спиной». Хотя в большинстве подобных случаев времени на раздумья и маневры просто-напросто нет.

Нельзя не упомянуть и о достаточно распространенной аварийной ситуации на скоростном шоссе, в которой участвуют животные. Собаки и кошки не в счет. Реальную опасность представляют крупная живность — лоси, кабаны, олени. Большинство подобных столкновений приходится на темное время суток и сумерки, когда у этого зверья наступает период активизации жизнедеятельности.

ЛОСИНЫЕ ИСТОРИИ

Советов на случай столкновения с крупной фауной, перебегающей скоростную автодорогу, на самом деле не так уж и много. Первый — следить за происходящем не только на асфальте трассы, но и за движением на ее обочинах. Впрочем, ночью лося из быстро идущей машины особо не понаблюдаешь — он выскакивает внезапно из темноты наперерез курсу авто и несется по своей лосиной нужде. В такой ситуации главное — не пытаться инстинктивно объехать зверя перед его мордой. Единственный шанс не врезаться — огибать косматого перебежчика сзади, со стороны крупа.

НА ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ КУРСАХ

Одно из особо опасных мест на любом, особенно региональном, шоссе — перекресток с второстепенной дорогой. Когда по ней к трассе приближается или стоит в ожидании «окна» в потоке другая машина, внутренне приготовьтесь к экстренному торможению и рулежке. Водитель замеченного вами транспорта может решить, что «успеет проскочить», невзирая на знаки приоритета. Такие «проскакуны» в условиях лесистой местности, когда примыкающая дорога не просматривается издалека, особенно опасны.

Поэтому стоит для себя решить, что из каждого примыкания наперерез вашему курсу в любой момент может вылететь «торпеда» с безмозглым пилотом за рулем. И соответствующим образом готовиться.

ПРАВО НАЛЕВО

Другая типичная аварийная ситуация на местной трассе возникает, кода тебе нужно свернуть влево на примыкающую дорогу. Нормальный человек в этом случае останавливается в левом ряду с включенным левым «поворотником», пропускает встречных и только после этого начинает маневр.

Но именно в этот момент сзади подлетит очередной «гонщик» и попытаться объехать поворачивающего слева! Это запрещено ПДД, но истинного «профи» даже сплошная разметка на осевой не останавливает, а ПДД — и подавно. В результате в вашу водительскую дверь на скорости под 100 км/ч вполне может «врубиться» тонированная «в ноль» вазовская «классика» или новенький внедорожник.

Самое обидное, что ГИБДД потом может решить, что в аварии виноваты и вы, хотя и поворачивали по Правилам: «не убедился в безопасности маневра поворота», скажут. Способ избегнуть подобного исхода один: перед тем как начать поворот на трассе, высматриваем летящего сзади отморозка во всех зеркалах заднего вида!

РАССТОЯНИЕ УДАРА

Дистанцию до впереди идущей машины нужно, по возможности, держать как можно большую. Причем следить стоит не только за ее задним бампером, но и за происходящим далеко впереди. Для этого имеет смысл двигаться в полосе, слегка сместившись к ее краю — чтобы улучшить себе обзор.

Если этого не делать, то когда перед впереди идущей машиной внезапно появится резко затормозившее авто, яма, и т. п., вы физически не успеете среагировать и врежетесь либо в корму «ведущего», либо, если он успеет отвернуть, в само препятствие.

ВОДЯНОЙ «КАТОК»

Практически каждый водитель теоретически знает, что такое аквапланирование — кода машина на высокой скорости попадает в лужу и неуправляемо скользит по воде, не касаясь колесами асфальта. В дождь дорога превращается в некое подобие ледяного катка.

Большинство водителей прекрасно понимают, почему на заледеневшей трассе лучше ехать помедленней. А когда на улице дождь, аналогичный рефлекс срабатывает далеко не у всех. Именно поэтому интернет полон записями с видеорегистраторов, на которых в сырую погоду машины почти ни с того, ни с сего вдруг начинает заносить и крутить на 360 градусов. Поэтому в дождь стоит снизить скорость и не дергать рулем.

МАСТЕРСТВО «ПАРКОВКИ»

Стоящая на обочине скоростной трассы машина — тоже потенциальный эпицентр ДТП. Она может, например, неторопливо тронуться и немедленно встроиться в ваш ряд. Или ее водитель не менее «вовремя» решит, что настал идеальный момент, чтобы развернуться и поехать по трассе обратно. Из нее также может внезапно выскочить вам прямо под колеса опаздывающий «в кустики» пассажир.

Поэтому приближаясь к машине на обочине трассы, нужно быть готовым к любой из перечисленных неприятностей и стараться проложить свою траекторию на максимально возможном расстоянии от припаркованного транспорта.

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6 сентября 2018
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