История total elfАквитания — это не только историческая область на юго-западе Франции, где производятся знаменитые «бордо», коньяки и арманьяки, и где появился на свет великолепный Шарль де Батц де Кастельмор д’Артаньян. Именно здесь, в Аквитании, на нефтегазоносных полях Сан-Марсе родился всемирно известный бренд Elf.
Марка моторных масел elf была создана ровно 50 лет назад, в 1967 году. Ее название никак не связано с волшебным народцем, а представляет собой аббревиатуру от Essences et Lubrifiants de France — «Французские масла и смазочные материалы». Буквально с самого рождения это имя ассоциируется с великолепными спортивными победами — не прошло и года с момента появления бренда на свет, как пилот команды Matra Elf Анри-Жак Пескароло выиграл чемпионат французской «Формулы 3». А в 1969 году легендарный Джеки Стюарт завоевал свой первый титул чемпиона мира в «Формуле 1» за рулем болида Matra MS80-Cosworth с логотипом Elf на борту.
С 1968 года началось стратегическое партнерство компании с Renault, которое принесло гоночным командам, пользовавшимся силовыми агрегатами тандема, в общей сложности 18 чемпионских титулов в кубках пилотов и конструкторов самой престижной и самой технологичной спортивной серии — «Формуле 1». За рулем машин, в двигателях которых работало масло Elf, выступали такие звезды автоспорта, как Ален Прост, Найджел Мэнселл, Михаэль Шумахер, Дэймон Хилл, Жак Вильнев и Фернандо Алонсо, представлявшие команды Renault, Williams и Benetton. Бренд является партнером команд-лидеров в гонках 24 часа Ле-Мана и в чемпионате мира по супербайку.
Полстолетия бесценного гоночного опыта сделали Elf канонической маркой моторного масла для настоящих ценителей скорости, помогли ей обрести высокий статус, собственную харизму и непререкаемый авторитет среди конкурентов. Неудивительно, что смазочные материалы Elf используются для первой заливки на конвейерах заводов Renault и рекомендуются для обслуживания дорожных автомобилей этой марки. Компания также заключила соглашения о сотрудничестве с такими знаковыми фирмами, как Kawasaki, Alpine и Brough Superior. В настоящее время под маркой Elf выпускается 230 различных продуктов, которые продаются практически по всему миру — в 113 странах.
История продуктов Elf
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Ключевые ценности Elf
Масла ELF Марка ELF тождественна таким ценностям, как страсть к достижениям и победам, упор на использование высоких технологий для достижения качества продуктов премиум-класса и профессионализм во всём, чего бы ни касалась деятельность ELF.
Профессионализм Благодаря собственным научно-исследовательским разработкам и стремлению постоянно совершенствоваться, ELF уже много лет сохраняет репутацию современного и динамичного развивающегося бренда.
Высокое качество Марка ELF прочно укрепилась в сознании миллионов автомобилистов во всем мире, как профессионал и истинный приверженец своего дела. Она обладает статусом, харизмой, элегантностью и авторитетом.
Страсть ELF не оставляет никого равнодушным. Моторные масла ELF — это всегда яркие эмоции и непревзойденное качество. Это дух приключений, борьбы и спортивных достижений. Миллионы людей по всему миру, выбирающих активный образ жизни, выбирают ELF.
ELF — бренд с мировым именем
ELF — марка с мировым именем ELF — это марка компании TOTAL, которая является четвёртой по величине международной нефтедобывающей компанией, присутствующей в 150 странах мира.
Широкое присутствиеПродукция под маркой ELF продается в 113 странах мира.
Большой выбор автомобильных масел. В ассортименте смазочных материалов ELF присутствуют специализированные смазочные материалы и специальные жидкости для легковых автомобилей, мотоциклов и скутеров, а также спортивное топливо.
Богатый опыт и знания в сфере производства автомобильных масел. Автомобильные масла ELF разрабатываются в 2 крупных исследовательских центрах:
— Исследовательский центр CRES (г. Солез, Франция)
— Исследовательский центр TCAP (г. Мумбаи, Индия)
Почувствуйте разницу в работе двигателя своего автомобиля с моторными маслами Elf.
— Исследовательский центр CRES (г. Солез, Франция)
— Исследовательский центр TCAP (г. Мумбаи, Индия)
Почувствуйте разницу в работе двигателя своего автомобиля с моторными маслами Elf.
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