С 1968 года началось стратегическое партнерство компании с Renault, которое принесло гоночным командам, пользовавшимся силовыми агрегатами тандема, в общей сложности 18 чемпионских титулов в кубках пилотов и конструкторов самой престижной и самой технологичной спортивной серии — «Формуле 1». За рулем машин, в двигателях которых работало масло Elf, выступали такие звезды автоспорта, как Ален Прост, Найджел Мэнселл, Михаэль Шумахер, Дэймон Хилл, Жак Вильнев и Фернандо Алонсо, представлявшие команды Renault, Williams и Benetton. Бренд является партнером команд-лидеров в гонках 24 часа Ле-Мана и в чемпионате мира по супербайку.