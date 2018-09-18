Опубликовано первое изоборажение нового флагмана Peugeot

Несмотря на то, что в Peugeot скрывают даже название нового флагмана, топ-менеджер компании Жан-Филипп Импарато все-таки выложил его полноценное фото. Свой поступок он прокоментировал просто: «Я не могу дождаться, чтобы показать вам еще больше».

По традиции тизерное изображение позволяет лишь частично рассмотреть экстерьер будущего седана, и, судя по снимку, автомобиль скроен в ретро-стиле по мотивам Peugeot 504, выпускавшегося еще в 1970-ых и начале 1980-ых годов.

Напомним, что с наступлением осени группа PSA снизила российские ценники на свои седаны С-сегмента. Теперь «четырехдвеки» Peugeot 408 и Citroёn C4, которые производятся на заводе в Калуге, можно приобрести с выгодой до 200 000 рублей.