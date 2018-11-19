На рынок выйдет первый белорусский электромобиль

Белорусский электрокар впервые предстал перед публикой еще в прошлом году: инженеры собрали «зеленую» машину на базе седана Geely SC7 (в республике работает автосборочное производство этой китайской марки). Но в серию пойдет машина с технической начинкой, полностью разработанной в НАН, включая силовую установку и основные электронные системы. По плану, новинка дебютирует еще до конца года.

Сначала авто будут собирать на скромных мощностях академии наук, а позже модель переедет на конвейеры предприятий Министерства промышленности, сообщает белорусское новостное агентство «БелТА» со ссылкой на председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова.

О точном ценнике автомобиля на электротяге, так же как и о его технических характеристиках, пока не сообщается. Но по предварительным данным стоимость машины не превысит 15 000—16 000 долларов, что по актуальному курсу валют приравнивается приблизительно к 1 млн. рублей. Кстати, инженеры Национальной академии наук уже задумались и о создании электромобиля представительского класса.