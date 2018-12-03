Представлен новый «заряженный» Nissan Leaf NISMO RC

Фото: Nissan
В Токио представлен новый Nissan Leaf NISMO RC. «Заряженный» электромобиль, над которым поколдовали специалисты гоночного подразделения марки, стал вдвое мощнее своего предшественника. Причем некоторые компоненты силового агрегата «горячая» новинка получила от серийной модели Leaf.
Светлана Ермолаева

Вся мощь свежего Nissan Leaf NISMO RC заключена в двух электродвижках с общей отдачей в 240 кВт (326 л. с.): по 120 от каждого. В сумме электродвигатели обеспечивают максимальный крутящий момент в 640 Нм. По обоим параметрам новинка обгоняет первый Leaf NISMO RC, который представили публике в 2011 году, более чем в два раза.

Стоит отметить, что у обычной верссии авто инженеры позаимствовали некоторые компоненты силовой установки: к примеру, от простого Leaf новинке достались литий-ионные батареи и инверторы.

Для оптимально развесовки комплект аккумуляторов разместили в центральной части автомобиля, а моторы и инверторные устройства поставили над передней и задней осью. Кстати, «зеленый» спорткар получил углепластиковый кузов-монокок, за счет которого удалось добиться снижения веса транспортного средства, а также регулируемый задний спойлер.

До первой сотни на спидометре гоночный электрокар разгоняется за 3,4 секунды, что в два раза быстрее того, на что способен предыдущий суперкар на электротяге.

Перед широкой публикой автомобиль предстанет второго декабря на ежегодном фестивале NISMO на автодроме «Фудзи Спидвей». Новинку выкатят вместе гоночным болидом, который выступит за заводскую команду на самой бесшумной и экологически чистой «Формуле Е». Отметим, что Leaf NISMO RC будет выпущен лишь в шести экземплярах

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4 декабря 2018
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