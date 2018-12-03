Представлен новый «заряженный» Nissan Leaf NISMO RC

Вся мощь свежего Nissan Leaf NISMO RC заключена в двух электродвижках с общей отдачей в 240 кВт (326 л. с.): по 120 от каждого. В сумме электродвигатели обеспечивают максимальный крутящий момент в 640 Нм. По обоим параметрам новинка обгоняет первый Leaf NISMO RC, который представили публике в 2011 году, более чем в два раза.

Стоит отметить, что у обычной верссии авто инженеры позаимствовали некоторые компоненты силовой установки: к примеру, от простого Leaf новинке достались литий-ионные батареи и инверторы.

Для оптимально развесовки комплект аккумуляторов разместили в центральной части автомобиля, а моторы и инверторные устройства поставили над передней и задней осью. Кстати, «зеленый» спорткар получил углепластиковый кузов-монокок, за счет которого удалось добиться снижения веса транспортного средства, а также регулируемый задний спойлер.