КамАЗ переходит на китайские автозапчасти

Фото: КамАЗ
На мощностях Камского автозавода совместно с китайскими партнерами запущена новая производственная линия, на которой собирают сцепления для грузовых автомобилей. Предприятие расположилось на территории индустриального парка «Мастер».
Светлана Ермолаева

Глава КамАЗа Сергей Когогин на церемонии открытия отметил, что новая линия не только дает возможность китайским компаниям расширить свое присутствие в России, но и показывает другим иностранным производителям привлекательность Камского завода.

А между тем только открывшаяся линия сборки позволяет изготавливать от 60 000 до 100 000 комплектов сцеплений в год. Продукция пойдет как на наш рынок, так и на экспорт, кроме того, компоненты будут использоваться в автомобилях КамАЗ.

Стоит напомнить, что недавно на заводе в Набережных Челнах начали производить грузовики нового поколения К5: уже наладили сборку кабин и шасси. Первые 40 тягачей еще до Нового года уйдут к покупателям.

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18 декабря 2018
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