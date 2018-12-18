КамАЗ переходит на китайские автозапчасти

Глава КамАЗа Сергей Когогин на церемонии открытия отметил, что новая линия не только дает возможность китайским компаниям расширить свое присутствие в России, но и показывает другим иностранным производителям привлекательность Камского завода.

А между тем только открывшаяся линия сборки позволяет изготавливать от 60 000 до 100 000 комплектов сцеплений в год. Продукция пойдет как на наш рынок, так и на экспорт, кроме того, компоненты будут использоваться в автомобилях КамАЗ.

Стоит напомнить, что недавно на заводе в Набережных Челнах начали производить грузовики нового поколения К5: уже наладили сборку кабин и шасси. Первые 40 тягачей еще до Нового года уйдут к покупателям.