Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в Европе

В 2018 году Nissan Leaf также получил звание бестселлера среди электрокаров в Евросоюзе. Там электромобиль в общей сложности разошелся тиражом, превышающим 40 000 экземпляров.

Чтобы закрепить успех и повысить градус интереса у ответственных европейцев, Nissan выпустил модель в двух дополнительных версиях. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Leaf 3.ZERO может похвастать расширенным списком оснащения. Авто отличается мультимедийным комплексом с восьмидюймовым монитором, продвинутой системой навигации и целой россыпью подключаемых сервисов. Еще одно из достоинств новинки — свежие цветовые решения для окраски кузова и отделки интерьера.

А вот преимущество Nissan Leaf 3.ZERO e+ Limited Edition заключается в более мощной силовой установке: авто получило батарею на 62 кВт (увеличили с 40 кВт) и запас хода в 385 км без подзарядки (приблизительно +100 км).

Кстати, Nissan Leaf на российском рынке сейчас не представлен. Но существует вероятность, что экологически чистый хетч доберется и до отечественных потребителей. Напомним, что в начале осени в базе «Росстандарта» появились спецификации на электрокар второго поколения.