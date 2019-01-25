Как будет выглядеть новая Hyundai Sonata

Судя по снимкам, Hyundai Sonata, переродившись в восьмой генерации, поменяет кузов с седана на лифтбэк. Авто получит новые очертания: более покатую крышу в задней части и «мускулистый» капот.

Кроме того, сменится оптика. Задние фонари, объединенные в единое целое диодной полосой, получат С-образную форму. Особенно эффектно выглядит сильно выступающий спойлер, интегрированный в крышку багажника. Не в последнюю очередь обращают на себя внимание необычные колесные диски с ломанными лучами.

По некоторым данным, для родного рынка «Сонату» вооружат бензиновыми моторами с диапазоном мощностей от 120 до 190 л. с. Не исключена и гибридная силовая установка.