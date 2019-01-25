Как будет выглядеть новая Hyundai Sonata

Фото: @cars_fantastic99
В Интернете всплыли первые снимки Hyundai Sonata нового поколения. Автомобиль, скрывающий свою внешность под маскировкой, засняли на автозаправке где-то в Дубае. Похоже, что корейские дизайнеры не мало труда вложили в новинку.
Светлана Ермолаева

Судя по снимкам, Hyundai Sonata, переродившись в восьмой генерации, поменяет кузов с седана на лифтбэк. Авто получит новые очертания: более покатую крышу в задней части и «мускулистый» капот.

Кроме того, сменится оптика. Задние фонари, объединенные в единое целое диодной полосой, получат С-образную форму. Особенно эффектно выглядит сильно выступающий спойлер, интегрированный в крышку багажника. Не в последнюю очередь обращают на себя внимание необычные колесные диски с ломанными лучами.

По некоторым данным, для родного рынка «Сонату» вооружат бензиновыми моторами с диапазоном мощностей от 120 до 190 л. с. Не исключена и гибридная силовая установка.

Ожидается, что мировая премьера новинки состоится на апрельском мотор-шоу в Нью-Йорке. И вскоре после этого выйдет на рынок. Авто доберется и до отечественных дилеров: оптимистичные прогнозы указывают на конец лета.

Сейчас в России представлена Hyundai Sonata текущего поколения с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с. и 188-сильным движком объемом 2,4 л. Оба агрегатированы с шестиступенчатым «автоматом».

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26 января 2019
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