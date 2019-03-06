Как собирают в России кроссоверы Nissan

Завод Nissan в Санкт-Петербурге, раскинувшийся на 165 гектарах земли, вмещает в себя пять производственных цехов: кузовной, окраски, штамповки, окончательной сборки и цех по производству пластиковых деталей. Сегодня предприятие выпускает самые востребованные в России модели — а именно кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. К слову, в свое время там же собирались Teana и Pathfinder, покинувшие рынок вследствие скромных продаж.

По большому счету, петербургский завод Nissan мало чем отличается от других автомобильных предприятий. Огромное современное здание, навороченное оборудование, сборочный конвейер, множество участков для производства тех или иных деталей — в общем, ничего сверхъестественного. Разве что моторы с коробками в Парголово не выпускают — их доставляют в Северную столицу морским транспортом.

А раз так, то предлагаем перейти сразу к самому интересному — к технологиям, которые применяются работниками завода в производстве кроссоверов.