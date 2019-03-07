Российское производство нового Hyundai Sonata стартует в конце года

Буквально на днях корейцы опубликовали первые официальные снимки седана Hyundai Sonata восьмого поколения, а управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев уже заявил, что его выпуск в России ориентировочно намечен на четвертый квартал 2019 года.

- Нас полностью устраивает качество автомобилей, выпускаемых в Калининграде, — пояснил он. — В 2019 году мы начнем производство на заводе «Автотор» новой модели автомобиля Hyundai Sonata по полному технологическому циклу. В ближайшее время ее выпуск начнется в Корее, и сразу же автомобиль будет выпускаться в России в Калининграде.

Напомним, что производство нынешнего поколения Hyundai Sonata, заменившего у нас модель i40, стартовало на «Автоторе» ровно год назад. В настоящее время с конвейера калининградского завода сходят такие автомобили корейскогой марки, как Hyundai Elantra, Grand Santa Fe и Tucson.