Названы сроки начала продаж в России новой Toyota Supra

Новая Toyota Supra будет доступна нашим соотечественникам уже буквально через неделю: авто пустят на рынок 3 июня. На модель уже открыто онлайн-бронирование. Чтобы оформить заказ, необходимо внести предоплату, выложив не менее 150 000 рублей. Точный ценник на новинку пока не объявлен, возможно, он станет известен в день старта продаж.
Но стоит отметить, что спорткупе докатится до нас ограниченной партией — всего 22 экземпляра. Причем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», три из них — в особом исполнении A90 Edition 1, отличающимся серой матовой окраской кузова, красными корпусами боковых зеркал и отделкой салона, выдержанной в темных тонах.