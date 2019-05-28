Названы сроки начала продаж в России новой Toyota Supra

Фото: Toyota
Японцы сообщили точную дату старта продаж на российском рынке возрожденной Toyota Supra. Спорткар пятого по счету поколения приедет к нам лимитированной партией, а свежеиспеченных хозяев «горячей» двухдверки порадуют особенными условиями владения.
Светлана Ермолаева

Новая Toyota Supra будет доступна нашим соотечественникам уже буквально через неделю: авто пустят на рынок 3 июня. На модель уже открыто онлайн-бронирование. Чтобы оформить заказ, необходимо внести предоплату, выложив не менее 150 000 рублей. Точный ценник на новинку пока не объявлен, возможно, он станет известен в день старта продаж.

Но стоит отметить, что спорткупе докатится до нас ограниченной партией — всего 22 экземпляра. Причем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», три из них — в особом исполнении A90 Edition 1, отличающимся серой матовой окраской кузова, красными корпусами боковых зеркал и отделкой салона, выдержанной в темных тонах.

Продажей «Супры», воскрешенной после 17-летнего перерыва (купе четвертого поколения покинуло конвейер в 2002 году), займутся 13 дилерских центров: по три — в Москве и Ростове-на -Дону, по два — в Северной столице и Краснодаре, а также по одному — в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске.

Владельцев спорткара, получившего доступ и на гражданские дороги, и на гоночные треки, осчастливят пятилетней программой помощи на дорогах со специальными условиями, а также дадут доступ к сервису, облегчающему организацию досуга и отдыха с возможностью бронировать гостиницы, покупать авиабилеты и даже заказывать такси.

Стоит напомнить, что первый экземпляр Toyota Supra сошел с конвейера австрийского завода Magna Steyr в конце марта. Его выставили на торги Barrett-Jackson. Авто ушло с молотка за 2,1 млн. долларов (по актуальному курсу это более 135 млн. рублей), а полученные средства пошли на благотворительность.

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28 мая 2019
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