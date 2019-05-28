Названы сроки начала продаж в России новой Toyota Supra

Продажей «Супры», воскрешенной после 17-летнего перерыва (купе четвертого поколения покинуло конвейер в 2002 году), займутся 13 дилерских центров: по три — в Москве и Ростове-на -Дону, по два — в Северной столице и Краснодаре, а также по одному — в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске.

Владельцев спорткара, получившего доступ и на гражданские дороги, и на гоночные треки, осчастливят пятилетней программой помощи на дорогах со специальными условиями, а также дадут доступ к сервису, облегчающему организацию досуга и отдыха с возможностью бронировать гостиницы, покупать авиабилеты и даже заказывать такси.

Стоит напомнить, что первый экземпляр Toyota Supra сошел с конвейера австрийского завода Magna Steyr в конце марта. Его выставили на торги Barrett-Jackson. Авто ушло с молотка за 2,1 млн. долларов (по актуальному курсу это более 135 млн. рублей), а полученные средства пошли на благотворительность.