3 крутых внедорожника на базе грузовика ГАЗ-66

ГАЗ-66 — самый массовый полноприводный двухосный грузовик. По созвучию с номером 66 его стали называть «Шишигой». Долгие годы, а это с 1960-х по 1990 года, он верно служил в армии и народном хозяйстве. Всего выпустили почти миллион таких грузовиков. То есть запчастей на них полно, а отремонтировать машину можно в любом поле. Были бы инструменты, да сноровка.
Умельцев в нашей стране тоже хоть отбавляй, а вот хороших дорог мало. Потому у многих была мечта сделать настоящий внедорожник, при этом, большой и комфортный. Решение созрело само собой: берем старую надежную «Шишигу» и ставим на нее кузов собственной разработки. Плюс, подключаем голову и дорабатываем технику. Вот что из этого получилось.
Mega Cruiser Russia
Вячеслав Золотухин из Краснознаменска построил внедорожник Mega Cruiser Russia, в основе которого лежит ГАЗ-66. На разработку и воплощение идеи в металле ушло 18 месяцев. В основе машины — рама из стали 6 мм, газовские мосты. А вот кузов, двигатель и коробка передач были заменены.
Под капотом конструктор разместил 7,5-литровый дизель от японского грузовика Hino. Шестиступенчатая коробка передач так же перекочевала с японца. А вот раздаточную коробку оставили газовскую. Капот сделан оригинальный, решетку радиатора собрали из двух решеток от Land Cruiser Prado, сдвоенную кабину взяли от грузовика Isuzu Elf, от него же позаимствовали и салон, а оба бампера изготовили из металла самостоятельно.
В итоге внедорожник получился длиной почти 6 метров, высотой 2,3 метра. Вес — 3,5 тонны.
«Партизан»
Партизан, напоминает американский внедорожник Hummer. Тем не менее от «Шишиги» у него большая часть узлов и агрегатов. Силовой агрегат и раздатку оставили от ГАЗ-66, но переместили немного вниз для лучшей развесовки.
Кабину, если посмотреть внимательно, тоже взяли от 66-го. Капот и грузовое отделение сделали сами. В целом кузов получился довольно легким. Его вес 320 кг.
Внедорожник вышел довольно внушительных размеров. Длина — 4 860 мм, ширина — 2 177 мм, высота — 1 902 мм. Колесная база 3 300 мм. А вот с дорожным просветом не все так гладко. Он равен 260 мм. Для серьезного рамного всепролазы, да еще с армейским прошлым — не лучший показатель.
Напомним, что клиренс «Шишиги» на стандартных колесах — 315 мм. Поэтому заезжать в совсем уж непролазную топь или глубокий снег на таком внедорожном грузовике не рекомендуется. Тут подойдет принципиально другая техника. Но вот, что нравится лично нам, так это то, что Партизан может преодолеть брод глубиной 0,8 метра.
Бизон
А вот машина, которая сохранила характер армейского грузовика. Но внешне об этом и не скажешь. Вездеход «Бизон» построил конструктор Александр Чувпилин. Для начала купив за копейки «убитый» ГАЗ-66 он восстановил раму, а затем, разработал кузов буквально с нуля. В его основе — конструкция из профилированных металлических труб 60х40х3 мм.
Трубы стыкуются к раме через резиновые подушки в 12 точках креплений. Топливный бак емкостью 120 литров установили внутри рамы. Ряд кузовных панелей взяли от Volkswagen Passat и Audi A6. А вот капот и задняя часть — собственного изготовления.
Силовой агрегат поменяли на китайский DongFeng мощность 137 л. с. Он работает вместе с пятиступенчатой механикой.
У «Бизона» есть камера заднего вида для облегчения маневрирования и такая незаменимая в наших краях вещь, как система автоматической подкачки колес. Играясь с давлением в шинах, можно многократно облегчить себе жизнь на бездорожье.