3 крутых внедорожника на базе грузовика ГАЗ-66

Mega Cruiser Russia

Вячеслав Золотухин из Краснознаменска построил внедорожник Mega Cruiser Russia, в основе которого лежит ГАЗ-66. На разработку и воплощение идеи в металле ушло 18 месяцев. В основе машины — рама из стали 6 мм, газовские мосты. А вот кузов, двигатель и коробка передач были заменены.

Под капотом конструктор разместил 7,5-литровый дизель от японского грузовика Hino. Шестиступенчатая коробка передач так же перекочевала с японца. А вот раздаточную коробку оставили газовскую. Капот сделан оригинальный, решетку радиатора собрали из двух решеток от Land Cruiser Prado, сдвоенную кабину взяли от грузовика Isuzu Elf, от него же позаимствовали и салон, а оба бампера изготовили из металла самостоятельно.

В итоге внедорожник получился длиной почти 6 метров, высотой 2,3 метра. Вес — 3,5 тонны.