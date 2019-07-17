В Европе рухнули продажи LADA

В прошлом месяце на территории Европейского Союза удалось реализовать только 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже, чем за тот же период в прошлом году. Причем спад продаж наблюдается уже второй месяц подряд.

В целом за прошедшее полугодие количество проданных моделей LADA в Старом свете составляет 2400 экземпляров (-12,7%). То есть на долю тольяттинского продукта пришлось только 0,03% от всего объема рынка ЕС. А это, как сообщает агентство «Автостат», сопоставимо с совокупным показателем Bentley, Bugatti и Lamborghini. Тут, правда, финансовые результаты разные…