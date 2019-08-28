АВТОВАЗ сокращает производство на своих заводах

Компании вынуждены подстраиваться под прогнозируемый потребительский спрос, а с середины сентября на российском рынке ожидается снижение покупательской активности. Поэтому отечественный производители и сократит этой осенью производство. Причем — на неопределенный срок.

Прежде всего это касается ковейеров, где выпускаются модели автомобилей на общей платформе альянса Renault-Nissan — B0. Речь идет о LADA Xray и Largus, а также Renault Logan, Sandero и их кросс-версий Stepway. Кроме того, сократят сборку внедорожников LADA 4x4. При этом число смен, длительность рабочей недели и количество персонала останутся прежними.

А что касается совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, выпускющего Chevrolet Niva,то оно полностью приостановит производство со 2 по 6 сентября.