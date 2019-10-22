Дешевые автомобили Khazar из Азербайджана врываются на российский рынок

О том, что совсем скоро в Россию привезут состоящую из 10 экземпляров первую партию азербайджано-иранских седанов Khazar SD, сообщило местное информагентство Trend со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова. Причем модель обещает стать одной из самых бюджетных.

Стоит отметить, для того, чтобы начать продажи какого-либо автомобиля на российской рынке, необходимо его сертифицировать, оформив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Так вот, никакого ОТТС «четырехдверка» пока не получила.

Напомним, что Khazar SD — по сути тот же IKCO Dena производства иранской компании «Иран Ходро». А его, в свою очередь, построили на базе технически устаревшего Peugeot 405 с 1,6-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой «механикой».

Кстати, Khazar привозил две свои модели на прошлогодний Московский автосалон, анонсировав еще четыре новинки. Там-то представители бренда и рассказали порталу «АвтоВзгляд» о планах запустить продажи в нашей стране до конца 2019 года. Впрочем, указанный срок уже подходит к концу, а подвижек до сих пор никаких.