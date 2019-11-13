Какие подержанные автомобили лучше всего продаются осенью

«Бэушным» лидером назван ВАЗ-2114 — пятидверный хетчбэк, иначе называемый LADA Samara. Последний автомобиль этой модели сошел со сборочной линии в конце декабря 2013 года. «Россиянка» разошлась тиражом в 13 000 экземпляров с отрицательной динамикой в 4,9%.

С небольшим отставанием вторую строчку занял Ford Focus: за него рублем проголосовали 12 900 покупателей, «слив» 4,9% голосов. Первую тройку замыкает «автовазовская» классика — ВАЗ-2107 с результатом в 11 500 авто (-6,5%).

Четвертым и пятым пунктами следуют, по данным «Автостата», Hyundai Solaris (11 200 единиц, +17%) и KIA Rio (10 300 штук, +17%) соответственно. Стоит отметить, что оба «корейца» присутствуют на рынке новых авто, причем входят в первую десятку.

Если говорить о популярности брендов на «вторичке», то первое место по-прежнему занимает LADA (131 500 «легковушек», −0,8%), на чью долю пришлось 25% рынка. То есть каждая четвертая машина с пробегом, проданная в прошлом месяце — детище АВТОВАЗа.

Далее идут Toyota (57 800 авто, +3,4%), Nissan (29 300 машин, +4%), Hyundai (28 500 автомобилей, +9%) и KIA (26 500 экземпляров, +12,2%).