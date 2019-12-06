BMW повышает цены на автомобили с нового года

С каждым годом купить премиальный автомобиль становится все сложнее. Причина тут не только в растущей инфляции, но и в барьерах, которые для нас создают власть имущие. Очередной подарок, который принесли чиновники под новогоднюю елку рядового покупателя — повышение ставки утильсбора. В среднем он вырастет на 110,7%, а на автомобили с мотором более 3,5 литров на 145%.

В связи с этим, меняются «прайсы» на популярные баварские модели. Цена седана BMW 318d с 1 января вырастет на 50 000 рублей и составит 2 460 000 рублей, а BMW 520i прибавит 60 000 рублей, то есть его можно будет купить за 3 180 000 рублей.

Кроссовер BMW X1 sDrive18i подорожает на 40 000 рублей — до 2 150 000 рублей, а BMW X5 xDrive30d станет дороже на целых 100 000 рублей (4 900 000 рублей).

При этом BMW Group Россия решила вовсе не трогать ценники на «заряженные» модели, такие как BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition. Однако, это погоды не сделает. Мощные внедорожники — товар нишевый, а немцы делают основную «кассу» на обычных кроссоверах и седанах.