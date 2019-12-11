Прогнозы автодилеров на 2020 год: цены на машины будут расти, а продажи падать

Не исключено, что рост цен на легковые автомобили и LCV в течение 2020 года составит 5%, а продажи упадут на 8%. На это указывает целая совокупность факторов — инфляция, повышение утилизационного сбора и изменения курса рубля, определяющие ситуацию на рынке. По мнению экспертов, цены будут повышаться постепенно.

- Если рынок будет действительно вести себя таким образом, а мы в этом не сомневаемся, — цитирует ТАСС президента РОАД Олега Мосеева, — то производителям придется на первых парах сдерживать цены, а потом очень мелкими шажками их повышать. Потому что если кто-то из них первый поднимет стоимость на продукцию выше конкурентов, его продажи сразу упадут.

Напомним, что в прошлом месяце спрос на легковые машины и LCV на российском рынке снизился на 6,4% — до 156 848 экземпляров, а за период с января по ноябрь продажи упали на 2,8%, — до 1 580 000 штук.