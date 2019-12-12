Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade

Фото: Cadillac
В Сети всплыли фото роскошного Cadillac Escalade следующего поколения. Внешность внедорожника рассекретили в тот же день, когда GM официально представил новых соплатформенников Chevrolet Tahoe и Suburban.

Cadillac Escalade грядущей генерации сделали похожим на своих собратьев, выходящих под брендом Chevrolet. Но он все же сохранил оригинальные черты. К примеру, форму радиаторной решетки. Последняя, правда, избавилась от горизонтальных плашек и получила ячеистую структуру.

Внедорожник переехал на «тележку» Т1XX. По слухам, уже в базовой комплектации автомобиль оснастили пневмоподвеской. А под капотом сохранился старый-добрый 6,2-литровый «атмосферник» V8, агрегатированный с десятидиапазонным «автоматом».

Фото: autoweek.nl

Кроме того, на выбор покупателю будет предложена турбированная «восьмерка» мощностью под 650 л. с. А еще авто пророчат гибридные и полностью электрические силовые установки. А что: сегодня все фанатеют от темы Гринписа.

Напомним, сейчас россиянам продают Cadillac Escalade с тем самым бензиновым движком объемом 6,2 литра и отдачей в 426 л. с. (максимальный крутящий момент — 610 Нм). Мотор трудится вкупе с восьмиступенчатой АКП и, конечно же, полным приводом.

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12 декабря 2019
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