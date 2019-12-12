Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade

Cadillac Escalade грядущей генерации сделали похожим на своих собратьев, выходящих под брендом Chevrolet. Но он все же сохранил оригинальные черты. К примеру, форму радиаторной решетки. Последняя, правда, избавилась от горизонтальных плашек и получила ячеистую структуру.
Внедорожник переехал на «тележку» Т1XX. По слухам, уже в базовой комплектации автомобиль оснастили пневмоподвеской. А под капотом сохранился старый-добрый 6,2-литровый «атмосферник» V8, агрегатированный с десятидиапазонным «автоматом».
Кроме того, на выбор покупателю будет предложена турбированная «восьмерка» мощностью под 650 л. с. А еще авто пророчат гибридные и полностью электрические силовые установки. А что: сегодня все фанатеют от темы Гринписа.
Напомним, сейчас россиянам продают Cadillac Escalade с тем самым бензиновым движком объемом 6,2 литра и отдачей в 426 л. с. (максимальный крутящий момент — 610 Нм). Мотор трудится вкупе с восьмиступенчатой АКП и, конечно же, полным приводом.