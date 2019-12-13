Как Mercedes-Benz подставляет своих клиентов

Неприятный инцидент случился с Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC с дизельным мотором типа ОМ 651 в ноябре 2018-го года. Все произошло на одной из трасс Болгарии, где владелец проводит много времени. В какой-то момент из мотора ударил фонтан масла и кроссовер встал. На эвакуаторе его отвезли в СТО официального дилера Mercedes-Benz в Болгарии — компании «Сильвер стар ритейл ЕАД» — для устранения масляных проблем.

Так вышло, что машина, купленная у ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в конце 2014 года, обслуживалась, проходя плановые ТО строго в срок, в болгарском Бургасе у местного мерседесовского «официала». Оказалось, что катастрофическая утечка смазки из двигателя машины (при пробеге всего около в 30 000 км) произошла из-за дефектного уплотнительного кольца натяжителя цепи ГРМ.

Болгары быстренько заменили натяжитель и кольцо. Но сразу после этого выяснилось, что масляное голодание привело к выходу из строя цилиндро-поршневой группы. Владелец сильно расстроился и потребовал у дилера технических подробностей — почему так произошло. И тут начались чудеса: болгарский официал начал всячески юлить, тянуть время и не отвечать на прямо поставленные вопросы.

Хозяин машины обратился в головную компанию — европейскую Daimler AG. Оттуда его письмо отфутболили в российское представительство марки — по месту покупки машины. И Мерседес-Бенц РУС вполне логично ответил гражданину: «привозите машину — посмотрим». А тем временем злосчастный GLK пылился (и пылится по сей день!) на территории «Сильвер стар» в Бургасе.