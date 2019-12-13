Как Mercedes-Benz подставляет своих клиентов

Неприятный инцидент случился с Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC с дизельным мотором типа ОМ 651 в ноябре 2018-го года. Все произошло на одной из трасс Болгарии, где владелец проводит много времени. В какой-то момент из мотора ударил фонтан масла и кроссовер встал. На эвакуаторе его отвезли в СТО официального дилера Mercedes-Benz в Болгарии — компании «Сильвер стар ритейл ЕАД» — для устранения масляных проблем.
Так вышло, что машина, купленная у ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в конце 2014 года, обслуживалась, проходя плановые ТО строго в срок, в болгарском Бургасе у местного мерседесовского «официала». Оказалось, что катастрофическая утечка смазки из двигателя машины (при пробеге всего около в 30 000 км) произошла из-за дефектного уплотнительного кольца натяжителя цепи ГРМ.
Болгары быстренько заменили натяжитель и кольцо. Но сразу после этого выяснилось, что масляное голодание привело к выходу из строя цилиндро-поршневой группы. Владелец сильно расстроился и потребовал у дилера технических подробностей — почему так произошло. И тут начались чудеса: болгарский официал начал всячески юлить, тянуть время и не отвечать на прямо поставленные вопросы.
Хозяин машины обратился в головную компанию — европейскую Daimler AG. Оттуда его письмо отфутболили в российское представительство марки — по месту покупки машины. И Мерседес-Бенц РУС вполне логично ответил гражданину: «привозите машину — посмотрим». А тем временем злосчастный GLK пылился (и пылится по сей день!) на территории «Сильвер стар» в Бургасе.
В ходе дальнейшей увлекательной переписки автовладельца с германским и московским офисами Daimler, а также изучения информации, размещенной на ресурсах европейских и американских регуляторов, выяснилось следующее.
Оказывается, двигатели ОМ 651, выпущенные с февраля по ноябрь 2014-го, имели дефектное уплотнительное кольцо натяжителя цепи. В связи с этим, с 1 декабря 2014 в США и Европе продажи машин с такими моторами были прекращены и начата отзывная компания. Ирония ситуации в том, что наш герой купил машину за каких-то пару дней до этой даты.
Но ни российское представительство марки, ни какой-либо официальный дилер никак не уведомили его об этом ни тогда, ни в течении последующих нескольких лет! Как, судя по всему, и прочих «счастливых» российских обладателей машин с аналогичными моторами.
Забегая немного вперед скажем, что официальное письмо-уведомление по этому поводу все-таки пришло из «Мерседес-Бенц РУС» владельцу GLK c «запоротым» в Болгарии мотором. Но только весной 2019-го года, когда он уже вовсю вел переписку с Daimler AG и его российским представительством.
Как бы то ни было, в Болгарии, на территории Евросоюза, по идее, отзывная компания официально была объявлена — в отличии от России. По крайней мере, на сайте Росстандарта никаких сообщений о проблемных дизелях ОМ 651 и необходимости обратиться к официальному представителю бренда найти не удалось.
А между тем, эти 2-литровые моторы ставились тогда на почти все модели Мercedes: А-класса, В-класса, С-класса, Е-класса, S-класса, GLA, GLK и ML. Достаточно сказать, что в одной Германии, судя по сообщениям СМИ, под тот отзыв попали сотни тысяч машин. В России их коллег по несчастью наверняка тоже должно иметься в достатке.
Как бы то ни было, но болгарский официальный представитель MB дважды проводил ТО упомянутого выше GLK — летом 2016-го на 11 300 км пробега и летом 2018-го на 24 000 км пробега. В фирменной электронной сервисной книжке на эту машину отмечено, что регламентные работы тогда были выполнены полностью. Однако то самое кольцо в ходе работ не заменили. Хотя и были должны.
Несмотря на это, до сих пор никто из боссов немецкой компании так и не признал, что поломанный дизель — следствие «косяка» официального представителя марки.
Более того, в одном из ответов хозяину несчастной машины центральный офис написал, что «Просим Вашего понимания в том, что все Ваши вопросы/просьбы адресованные в Daimler AG, возвращаются/передаются на Российскую Федерацию, а именно: АО „Мерседес-Бенц РУС“ для исполнения и ответа. Поскольку Daimler AG не занимается вопросами, не связанными не со своего рынка».
Получается, что Daimler AG в том письме владельцу машины открестился вообще от какой-либо ответственности за свои транспортные средства, проданные на российской территории? Интересно, как это вообще стыкуется с российским правом?
На данный момент владелец «убитого» GLK — после более чем годовой переписки с подразделениями Daimler AG в разных странах — получил «с барского плеча» предложение поменять бесплатно сломанный мотор его кроссовера. Разумеется, без какого-либо намека на признание автоконцерном или компанией, являющейся его официальным представителем, даже минимальной ответственности за поломку.
В прошлом декабре, когда вся эта история только-только начиналась, автовладелец бы с удовольствием на такое предложение согласился. Сейчас же, потратив кучу времени и нервов на бодания с автопроизводителем, он — в полном соответствии с отечественным законодательством — намерен отсудить у Daimler AG компенсацию своих потерь по, что называется, полной программе: то есть получить новое авто взамен бракованного.
Изучая документы и всю переписку «мерседесовладельца» с «немцами», возникает следующая мысль. Да, вот этот конкретный обладатель проблемного Mercedes оказался подкован в юриспруденции и настойчив в достижении своей цели. А скольких других таких же бедолаг-автотовладельцев, не солоно хлебавши, были вынуждены ремонтировать свои «стуканувшие» из-за бракованной уплотнительной шайбы моторы семейства ОМ 651 за свой счет?
Мы связались с представителями «Мерседес-Бенц РУС» с просьбой изложить свою версию этой истории. К сожалению, мы получили отказ, — «в связи с политикой конфиденциальности компании».
Хотя в приватной беседе нам дали понять, что владелец машины счел возможным донести до сотрудников редакции «АвтоВзгляда» далеко не все факты, имевшие место в ходе этой сервисно-отзывной «драмы».