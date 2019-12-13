Автомобили с какими моторами, трансмиссией и типом привода предпочитают в России

В работе исследователи учитывали статистику Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о продажах новых автомобилей в 2016 году, а также данные «Автостат Инфо» о регистрации подержанных машин. Выборка составила более миллиона экземпляров.

Наиболее распространенным авто с пробегом трех лет от роду со скромным или средним ценником назвали седан с бензиновым мотором объемом от 1 до 2 л мощностью от 100 до 149 л. с., работающим вкупе с «механикой» и системой переднего привода.

Если рассматривать рынок с учетом происхождения брендов, то наиболее характерными автомобилями отечественных марок как раз стали переднеприводные «четырехдверки» с движком на легком топливе, японских компаний — внедорожники, где тягу на все колеса распределяет «автомат». А типичный «китаец» — бензиновый хетчбэк с МКП и передним приводом.