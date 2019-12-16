В Калуге началось производство нового Opel Zafira Life

Да, не видать нам больше любимых Mokka, Astra, Insignia и прочих моделей на платформах General Motors. Теперь у нас будут продаваться автомобили, построенные на тележках альянса PSA, выкупившего с потрохами у американцев немецкую марку.

Первой ласточкой локального производства Opel в нашей стране стал пассажирский микроавтобус Zafira Life, представленный, как с коротким, так и с длиннобазным кузовом.

Вне зависимости от модификации «бус» оснащен раздельным климатом, мультимедиа с 7-дюймовой тач-панелью и возможностью сопряжения мобильных устройств, бесключевым доступом в салон и отопителем Webasto, ксеноном и диодами в оптике, а также увесистым букетом умных вспомогательных ассистентов. В их числе — система мониторинга «мертвых» зон, функция помощи при движении на склоне, парктроники по кругу.

Версии побогаче порадуют дверями с дистанционным управлением, проекцией на лобовое стекло, системой интеллектуального привода IntelliGrip Control с выбором режимов езды, адаптивным круиз-контролем, кожаным салоном, мощной аудиосистемой и мультимедиа, понимающей голосовые команды. Топовый «топ» попросит за себя 3 000 000 рублей.

Что касается агрегатов, то тут выбирать не приходится — Opel Zafira Life оборудован дизелем о двух литрах и мощностью 150 сил, работающим в тандеме с шестидиапазонным «автоматом».