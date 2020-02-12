Почему Jaguar останавливает производство популярного кроссовера

Сборочные конвейеры британского премиального бренда на заводе Magna Steyr, расположившемся в австрийском Граце, остановятся в понедельник 17 февраля. Причиной стала нехватка литий-ионных батарей, используемых в электрическом паркетнике Jaguar I-Pace, сообщает местное издание The Times.

Поставки аккумуляторов начал задерживать польский завод одного из крупнейших производителей электроники LG Chem во Вроцлаве. Что послужило поводом для дефицита не сообщается. Но эксперты сделали предположение, что здесь замешана эпидемия, разбушевавшаяся в Поднебесной.

Напомним, что Jaguar I-Pace в России начали продавать в декабре 2018 года. А в прошлом году экологически чистый паркетник завоевал звание самого продаваемого электрокара в нашей стране на рынке новых автомобилей. Авто ушло в руки покуптелей тиражом в 131 экземпляр.