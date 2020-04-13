АВТОВАЗ вновь запустил конвейер, несмотря на коронавирус

Фото: АВТОВАЗ
Некоторые российские автозаводы в России вновь запустили сборочные конвейеры после двух недель вынужденных выходных, объявленных из-за серьезной ситуации с распространением эпидемии коронавируса. Среди них — и флагман отечественного автопрома АВТОВАЗ.

13 апреля 2020 года АВТОВАЗ, как системообразующее предприятие, объявил о возобновлении сборки автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Разрешение на это дала местная администрация.

Как сообщил официальный представитель Волжского автозавода, на предприятии приступили к работе с соблюдением всех предписанных санитарных норм: оборудование дезинфицируется, сотрудники снабжаются масками, в местах общего пользования и в рабочих зонах нанесена разметка для удержания сотрудниками безопасного расстояния.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», запустил производственные линии и российский лидер сегмента легкого коммерческого транспорта — нижегородский ГАЗ. Также с соблюдением всех мер предосторожности. Стоит отметить, что и вынужденные коронавирусные каникулы, и, как следствие, просевший автомобильный рынок, поставили под серьезный удар отечественную автоиндустрию. Любопытно, каким образом поможет автогигантам правительство страны.

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13 апреля 2020
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