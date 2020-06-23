Обновленный Volkswagen Arteon стал универсалом и получил мощный мотор

Уже ясно, что кардинальных изменений внешности у Volkswagen Arteon не будет. Главная новинка — светодиодная оптика, которую как и на Volkswagen Golf соединит тонкая линия поперек решетки радиатора. А в салоне появится новая мультимедиа-система MIB3. Возможно, автомобиль оснастят и продвинутой электроникой, скажем, полуавтономной системой управления.

Ждем и появления «заряженной» версии с литерой R на решетке радиатора. Вероятно, под ее капотом окажется двухлитровый наддувный агрегат от Golf R отдачей 333 л. с.

С июня дореформенный Volkswagen Arteon продают и на нашем рынке. Базовая цена начинается от 2 639 000 рублей. Так что есть все основания полагать, что обновленную машину привезут и в Россию. Но произойдет это не раньше следующего года.