Почему даже с беспошлинным ввозом россияне не будут покупать электромобили

Россия во многом отстает от развитых стран — в том числе и по распространенности электрокаров. К примеру, в Соединенных Штатах в 2019 году было продано свыше 200 000 машин «на батарейках», в то время, как в нашей Необъятной — немногим больше 200. Любопытно при этом, что российский парк новых «зеленых» все же увеличивается. Так, по состоянию на 1 января 2020 он составлял 6300 единиц, что на 75% больше, чем годом ранее.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

Что касается года нынешнего, то по итогу первых пяти месяцев продажи электромобилей, как, в общем-то, и традиционных машин, просели — на 23%, по данным аналитического агентства «Автостат». Можно было бы объяснить это пресловутым коронавирусом, но ведь и в мае, даже когда власти ввели беспошлинный ввоз «эко» машин, спрос на них не увеличился.