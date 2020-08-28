Hyundai готовит «автомобиль-мыльницу»

На единственной картинке можно разглядеть очертания «автомобиля-мыльницы», как его называет пресс-служба корейской марки. Автомобиль имеет пологий силуэт, открытые колеса и заниженную раму. При этом Hyundai напоминает, что термин «мыльница» («soapbox») относится к безмоторному, приводимому в движение гравитацией транспортному средству, которое по традиции использовали дети для гонок по наклонной дороге.

Изначально такие автомобильчики делали из использованных деревянных ящиков из-под мыла. Сегодня они могут похвастаться более современным и утонченным дизайном. Миникары особенно популярны в Европе и Северной Америке, где проходят многие гонки на «мыльницах». И, видимо, корейцы как раз готовят такую «мыльницу» для детских соревнований.

накануне компания Hyundai Motor распространила первые официальные изображения своего компактного кроссовера Kona. Зачем российское предствительство корейской компании сообщает об этои соыбтии, понять достаточно сложно. Ведь кроссовер официально не поставляется и никогда не поставлялся на российский рынок.