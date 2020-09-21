Французы открывают в России продажи нового Peugeot Partner

Фургон Peugeot Partner, чей выход на российский рынок намечен компанией-производителем не позднее конца текущего года, будут собирать на заводе «ПСМА Рус», расположенном в Калуге.

О ценах и комплектациях этого «каблучка» грузоподъемностью 550 килограммов пока никакой официальной информации пока нет. Известно, что машина будет оснащаться 1,6-литровыми моторами: дизельным HDi мощностью 90 л. с., либо бензиновым Vti, выдающим 115 л. с.

Ранее Partner уже присутствовал на российском рынке. Модель импортировали к нам из-за рубежа и по этой причине она с трудом выдерживала тут ценовую конкуренцию. В связи с малыми объемами продаж, примерно год назад назад французы были вынуждены убрать Peugeot Partner из продуктовой линейки, представленной в нашей стране.

Теперь в связи с локализацией сборки на российской территории у PSA появился шанс потеснить конкурентов в сегменте легких коммерческих автомобилей отечественного рынка, дополнив модельный ряд, состоящий из фургонов Boxer и Expert.