Французы открывают в России продажи нового Peugeot Partner

фото: Peugeot
Российское представительство концерна PSA обнародовало примерную дату выхода на отечественный рынок модели Peugeot Partner. По данным портала «АвтоВзгляд», машину будут собирать на калужском предприятии «ПСМА Рус».

Фургон Peugeot Partner, чей выход на российский рынок намечен компанией-производителем не позднее конца текущего года, будут собирать на заводе «ПСМА Рус», расположенном в Калуге.

О ценах и комплектациях этого «каблучка» грузоподъемностью 550 килограммов пока никакой официальной информации пока нет. Известно, что машина будет оснащаться 1,6-литровыми моторами: дизельным HDi мощностью 90 л. с., либо бензиновым Vti, выдающим 115 л. с.

Ранее Partner уже присутствовал на российском рынке. Модель импортировали к нам из-за рубежа и по этой причине она с трудом выдерживала тут ценовую конкуренцию. В связи с малыми объемами продаж, примерно год назад назад французы были вынуждены убрать Peugeot Partner из продуктовой линейки, представленной в нашей стране.

Теперь в связи с локализацией сборки на российской территории у PSA появился шанс потеснить конкурентов в сегменте легких коммерческих автомобилей отечественного рынка, дополнив модельный ряд, состоящий из фургонов Boxer и Expert.

коммерческий транспорт
21 сентября 2020
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