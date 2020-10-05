В Брянске неожиданно засветилась российская пожарная машина нового поколения

Самой известной продукцией Брянского автозавода, пожалуй, остаются тягачи БАЗ-64022, которые перевозят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». К слову, завод уже давно принадлежит оборонному концерну «Алмаз-Антей», поэтому гражданских новинок из Брянска уж точно не ожидал никто! Однако в столице тридцать второго региона недавно открывали мост через реку Десна. И для торжественного проезда по новому путепроводу БАЗ представил свою технику.

Одной из машин неожиданно оказалась бескапотная пожарная машина — «пожарный аэродромный спасательный автомобиль». Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель БАЗа, сейчас новинка носит статус опытной разработки, поэтому раскрывать подробности преждевременно. Однако, как только «пожарка» пройдет весь цикл испытаний, ее представят широкой публике.

Добавим, что в линейке марки БАЗ имеется трехосное шасси 69095 с колесной формулой. По всей видимости, именно оно послужило основой для пожарной машины и тогда под кабиной скрывается 400-сильный турбодизель ЯМЗ. К слову, сейчас российские аэропорты преимущественно закупают заграничную противпожарную технику. И при нынешнем курсе евро новый БАЗ может оказаться неплохим вариантом, чтобы сэкономить!