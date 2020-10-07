БелАЗ начал торговать ботинками по 7000 рублей за пару

Под брендом БелАЗ сейчас продаются рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, одежда, рулетки и чехлы для телефонов, не считая игрушек и сувениров. Цены — самые разные. Скажем, ботинки продаются за 7 240 российских рублей, а вот масштабная модель самосвала Белаз 76135 — довольно дорогая позиция, за которую просят 14 178. Хотя деревянный брелок (в форме самосвала) — это всего 90 рублей.

Надо заметить, что фирменные аксессуары предлагают все уважающие себя производители. БелАЗ задумался над собственным «мерчем» только сейчас, притом продукцию пока можно купить только онлайн — открытие живого магазина еще впереди. Также компания, придумавшая идею, планирует делать сувениры для белорусских МТЗ и «Волата». А почему нет? Ходят же люди в майках Volvo и Caterpillar!