Новый бескапотник «Урал» поступил к дилерам

Два года назад «Урал» представил капотный дорожный грузовик — у модели «Урал-Next» появилась версия 6х4. Так что теоретически, чтобы создать новый бескапотник, было достаточно найти подходящую кабину. По данным портала «АвтоВзгляд», уральцы присматривали кабинный модуль MAN, однако из-за американских санкций сделка сорвалась.

В итоге «Уралу» опять пришлось взять кабину от IVECO Turbo. В прошлом году на выставке «Комтранс» публике даже показали концепт будущего бескаротника: он получил новый передок, сохранив силовой каркас и штампованные панели, так как замену оснастки посчитали слишком дорогой — при малых тиражах большое обновление кабины просто не окупится.