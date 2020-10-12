Новый бескапотник «Урал» поступил к дилерам

Два года назад «Урал» представил капотный дорожный грузовик — у модели «Урал-Next» появилась версия 6х4. Так что теоретически, чтобы создать новый бескапотник, было достаточно найти подходящую кабину. По данным портала «АвтоВзгляд», уральцы присматривали кабинный модуль MAN, однако из-за американских санкций сделка сорвалась.
В итоге «Уралу» опять пришлось взять кабину от IVECO Turbo. В прошлом году на выставке «Комтранс» публике даже показали концепт будущего бескаротника: он получил новый передок, сохранив силовой каркас и штампованные панели, так как замену оснастки посчитали слишком дорогой — при малых тиражах большое обновление кабины просто не окупится.
По всей видимости, на новую дерзкую облицовку, денег тоже не хватило… Во всяком случае, те машины, что начали отгружать дилерам, выглядят довольно скромно — выставочный «Урал» смотрелся намного бодрее. Или экспериментальный дизайн посчитали слишком сиюминутным? Ведь из нового грузовику перепали решетка радиатора, передний бампер и блоки фар, а это тоже затраты.
С точки зрения практичности новый дорожный бескапотник очень даже неплох. Бампер состоит из трех быстросъемных секций, а в центральной его секции есть удобная ступенька. Квадратные фары похожи на камазовские, то есть найти новую взамен разбитой будет легко. И неокрашенный пластик для грузовика — то, что нужно. А стиль на стройке — дело десятое.