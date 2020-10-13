В Ярославле запустили производство турбодизеля мощностью 530 «лошадей»

Моторы ЯМЗ серии 530 — это агрегаты Renault, которые ярославцы выпускают по лицензии. Чтобы поднять мощность «восьмерки» до 530 сил, инженерам пришлось применить более производительный турбокомпрессор, а также сменить калибровки электронного блока управления. Кроме того, конструкцию отличают доработанная система охлаждения поршней и более эффективный масляный насос.

Уже скоро двигатель-миллионник появится на сельскохозяйственной технике и дизель-генераторных установках. Вполне возможно, что новый мотор понадобится военным (но мы этого не говорили — «Группа ГАЗ» опасается американских санций, которые обещаны, но до сих пор не введены). Про то, что мощный турбодизель появится на грузовиках, ничего не сказано. Но портал «АвтоВзгляд» предполагает, что новинкой могут заинтересоваться и наш «Урал», и белорусский МАЗ.